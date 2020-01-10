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Yeşilyurt Belediyespor'da Furkan Yiğit ile yollar ayrıldı

Yeşilyurt Belediyespor'da golcü futbolcu Furkan Yiğit ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

10.01.2020 10:29 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:34Yeşilyurt Belediyespor'da Furkan Yiğit ile yollar ayrıldı
Belediyespor'da golcü futbolcu Furkan Yiğit ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

TFF 3.Lig ekibi Yeşilyurt Belediyespor'da devre arası kamp çalışmaları sürüyor.

27 'ta ikinci etap kampına başlayan turuncu yeşilliler günde çift antrenman temposuyla güç depoluyor.

Ligin ilk yarısında 15 puan toplayan ekibi, İkinci yarıya Alaattin Gülerce yönetiminde daha güçlü girmeyi planlıyor.

Bu arada golcü futbolcu Furkan Yiğit ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Genç futbolcu sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak kulüple yollarını ayırdığı paylaştı.

Kamp ile ilgili bilgi veren Teknik Direktör Alaattin Gülerce, "Antalya Belek'te güzel bir ortamda ikinci yarı hazırlıklarımız çift idman temposuyla devam diyor. Hedefimiz verimli bir kamptan sonra ikinci yarıya daha güçlü girebilmek. Bu anlamda çalışmalarda sergilenen gayret beni memnun ediyor. İkimiz ikinci yarının ilk maçında rakibimiz güçlü Bayrampaşa. Hedefimiz kazanıp ikinci yarıya moralli başlamak" diye konuştu. - MALATYA

Yeşilyurt, Malatya, Aralık, Spor

Kaynak: İHA

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