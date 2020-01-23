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Yeşilyurt Belediyespor'da gözler Darıca maçına çevrildi

TFF 3.Lig 3. Grup takımı Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da ligin 20. haftasında oynanacak Darıca Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor.

23.01.2020 09:57 | Son Güncelleme: 23.01.2020 10:02Yeşilyurt Belediyespor'da gözler Darıca maçına çevrildi
TFF 3.Lig 3. Grup takımı Yeşilyurt Belediyespor'da ligin 20. haftasında oynanacak Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor.

Yeşiltepe 1 Nolu sahada yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdüren turuncu yeşillilerde eksik oyuncu bulunmazken, Teknik Direktör Alaattin Gülerce çalışma öncesi yaptığı toplantıda oyuncularına uyarılarda bulundu.

İkinci yarının geride kalan 2 haftalık bölümünde 4 puan toplayarak 19 puana yükselen Malatya ekibi, bu hafta deplasmanda karşılaşacağı Darıca'yı yenmenin planlarını yapıyor.

Geçen hafta Soma karşısında ligde kalma adına oldukça önemli bir 3 puan alan turuncu yeşilliler, Darıca maçından da galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Teknik Sorumlu Alaattin Gülerce yönetiminde zorlu Darıca maçının taktiğini çalışan Malatya ekibi, Cuma günü Kocaeli'ne gidecek.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Darıca maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - MALATYA

Türkiye Futbol Federasyonu, Malatya Yeşilyurt, Malatya, Darıca, Spor

Kaynak: İHA

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