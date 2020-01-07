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Yeşilyurt Belediyespor'da Gülerce takımının başında ilk çalışmaya çıktı

TFF 3.Lig takımı Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da Mehmet Ak'tan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Alaattin Gülerce yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

07.01.2020 16:46 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:51 Yeşilyurt Belediyespor'da Gülerce takımının başında ilk çalışmaya çıktı
TFF 3.Lig takımı Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da Mehmet Ak'tan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Alaattin Gülerce yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Yönetim ile yaşadığı fikir uyuşmazlığı nedeniyle karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı Mehmet Ak'ın ardından alelacele anlaşılarak takımın başına getirilen Alaattin Gülerce mesaisine başladı.

Antalya Belek'te ligin ikinci yarısına hazırlanan turuncu yeşilliler günü çift antrenmanla geçirirken, takım top kapma, pas ve pres çalışması yaptı. Son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yapıldı. Teknik direktör Gülerce çalışmanın başında futbolcularıyla tanışarak oyun anlayışı ve çalışma programıyla ilgili bilgi verdi.

Yeşilyurt Belediyespor 10 Ocak Cuma günü kampını noktalayarak ikinci yarının ilk maçında 12 Ocak Pazar günü oynayacağı Bayrampaşa maçı için İstanbul'a gidecek. - MALATYA

Türkiye Futbol Federasyonu, Malatya Yeşilyurt, Mehmet Ak, Yeşilyurt, Spor

Kaynak: İHA

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