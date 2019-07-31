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Yeşilyurt Belediyespor'da Hayati Palancı'nın kamp değerlendirmesi

Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da Palandöken kampı devam ederken, takımdaki son durumla ilgili konuşan teknik direktör Hayati Palancı, "Kadromuz genç ve tecrübeli isimlerden oluşan mütevazı bir kadro durumda.

31.07.2019 13:28 Yeşilyurt Belediyespor'da Hayati Palancı'nın kamp değerlendirmesi
Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da Palandöken kampı devam ederken, takımdaki son durumla ilgili konuşan teknik direktör Hayati Palancı, "Kadromuz genç ve tecrübeli isimlerden oluşan mütevazı bir kadro durumda. Şuan çalışma tempomuzdan ve oyuncuların gayretlerinden memnunum" dedi.

Yeni sezon öncesi Erzurum Palandöken'de güç depolayan turuncu yeşillilerde ağır çalışma temposuna rağmen morallerin yüksek olduğu belirtildi.

Takımın teknik sorumlusu Hayati Palancı yaptığı açıklamada verimli bir çalışma süreci geçirdiklerini kaydetti.

"Çalışma tempomuzdan ve oyuncuların gayretlerinden memnunum"

Bu yıl ilk kez mücadele edecekleri 3.Lig'e en iyi şekilde hazırlanmaları gerektiğini belirten palancı, "Takımlar genelde liglerdeki ilk yıllarında zorlanırlar. Biz bu yıl bu zorluğu yaşamamak için her açıdan kendimizi hazırlamalıyız. Yönetim kurulumuz ile birlikte transfer çalışmalarında aldığımız ve alacağımız oyuncular var. Aldığımız oyuncuların takımıza faydalı olduğu düşüncesindeyim. Kadromuz genç ve tecrübeli isimlerden oluşan mütevazı bir kadro durumda. Şuan çalışma tempomuzdan ve oyuncuların gayretlerinden memnunum" dedi.

"Tek gayemiz Malatya ismini iyi temsil edebilmek"

Palancı, Malatya'nın ismini en iyi şekilde temsil etmek istediklerini de belirterek, şunları söyledi:

"Uzun yılardır Malatya'mızın bir takımının daha profesyonel liglerde olması arzulanıyordu. Bu özleme geçen sene son verdik. Tabi bundan sonraki süreçte işimiz daha da zor. Çünkü koca bir şehri temsil ediyoruz. Tek gayemiz Malatya ismini iyi temsil edebilmek. Bunun içinde çok çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz." - MALATYA

Malatya Yeşilyurt, Palandöken, Malatya, Spor

Kaynak: İHA

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