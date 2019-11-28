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Yeşilyurt Belediyespor'da Kelkit Belediyespor maçı alarmı

TFF 3.Lig 3.Grup'ta yer alan Yeşilyurt Belediyespor'da teknik sorumlu Mehmet Ak futbolcularına bu hafta oynacakları Kelkit Belediyespor maçı öncesi uyarılarda bulundu.

28.11.2019 10:00 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:05Yeşilyurt Belediyespor'da Kelkit Belediyespor maçı alarmı
TFF 3.Lig 3.Grup'ta yer alan Belediyespor'da teknik sorumlu Mehmet Ak futbolcularına bu hafta oynacakları Belediyespor maçı öncesi uyarılarda bulundu.

Yeşilyurt Belediyespor'da ligin 15.haftasında deplasmanda oynanacak 1954 Kelkit Belediyespor maçının hazırlıkları sürüyor.

Mehmet Ak yönetiminde 12 puan toplayarak lige tutunan ve haftayı 16.sırada kapatan turuncu yeşilliler, ligin 15. haftasında deplasmanda oynayacağı Kelkit maçına galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Turuncu yeşillilerde tek hedef 6 puan değerindeki maçı kazanıp biraz daha rahatlamak.

Kelkit maçına Yeşiltepe tesislerinde yaptığı antrenmanla hazırlanan turuncu yeşillilerde eksik oyuncu bulunmazken, Teknik Sorumlu Mehmet Ak öğrencilerini oldukça ktirik bir maça çıkacakları yönünde uyardı. Ak, bütün futbolcularına maçın önemini anlatıp kazanmaları halinde elde edecekleri avantajı vurguladı.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor 1954 Kelkit Belediyespor müsabakası 1 Aralık Pazar günü saat 13.00'de oynanacak. - MALATYA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Ak, Yeşilyurt, Kelkit, Spor

Kaynak: İHA

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