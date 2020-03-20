Yeşilyurt Belediyespor'da korona virüs önlemleri

Dünyayı saran ve son olarak Türkiye'ye de sıçrayan korona virüs için tedbirler artarak devam ediyor. Önlemler konusunda çalışmalarını sürdüren TFF 3.Lig 3.Grup takımı Malatya Yeşilyurt Belediyespor, takım otobüsü, a takım ve alt yapı binasında dezenfekte çalışmaları yaptı.Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlk olarak takım otobüsünü dezenfekte ettiren kulübümüz, a takım ile alt yapı futbolcularımızın, yatak odalarını, soyunma odasını, fitness salonunu, restoran, ortak dinlenme ve ibadet alanlarını, tesis girişlerini ve idari bölümleri dezenfekte ettirerek yeni tip korona virüs (kovid-19) salgınına karşı önlemlerini aldı" ifadelerine yer verildi. - MALATYA

Kaynak: İHA