Yeşilyurt Belediyespor'da transfer çalışmaları

TFF 3.lig takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da ara transfer dönemi çalışmaları başladı. Teknik heyetin belirlediği isimler üzerinde çalışma yürüten turuncu yeşilli yönetimin birkaç gün içerisinde gidecek ve gelecek futbolcuları belirleyeceği bildirildi.



3.Lig 3.Grup'ta ilk yarıyı 15 puanla 17. sırada tamamlayan Yeşilyurt Belediyespor'da ara transfer dönemi çalışmaları başladı.



Teknik heyetin sunduğu liste doğrultusunda çalışmalarını yürüten Tahsin Yılmaz başkanlığındaki yönetimin iyi bir kadro kurmak için şartları zorlayacağı belirtildi.



Turuncu yeşilli yönetimin ilk etapta takımdan gönderilecek isimleri belirlediği ve birkaç gün içerisinde en az 6 futbolcuyla yolların ayrılacağı öğrenildi.



Teknik Direktör Mehmet Ak'ın da yönetimden en az 7 transfer istediği ve bu isimlerle görüşmelere başlandığı ifade edildi.



Yönetim kurulunun yeni transferleri Antalya kampına yetiştirmek için yoğun bir mesai harcadığı belirtildi. - MALATYA

Kaynak: İHA