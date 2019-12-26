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Yeşilyurt Belediyespor'da yağ ölçüm testi

TFF 3. Lig ekibi Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da futbolculara yağ ölçümü testi yapıldı.

26.12.2019 12:57 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:02 Yeşilyurt Belediyespor'da yağ ölçüm testi
TFF 3. Lig ekibi Malatya Belediyespor'da futbolculara yağ ölçümü testi yapıldı. Kulüp tesislerinde özel olarak getirilen bir cihazla yapılan yağ ölçümlerinde futbolcuların kas gruplarına bakıldı.

Sabah antrenmanı öncesi yapılan ölçümlerde futbolcuların kas ve yağ değerleri tespit edilerek, kampı öncesi teknik heyete verildi.

Konuyla ilgili konuşan Yeşilyurt Belediyespor teknik sorumlusu Mehmet Ak, "Uyguladığımız yağ ölçümü, kamplar öncesinde oldukça faydası görülen bir test. Futbolcularımın fiziksel durumunu yakından görmek istedim. Bu testi özel olarak getirilen bir cihazla yaptık. Sabah antrenmanı öncesi aç karınla girilen yağ ölçümünde hangi futbolcumuzun, hangi bölgesine yağ fazlası var bunu görmüş olacağız. Bu sonuçla Antalya kampımızda daha sağlıklı çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Kampımız yarın sona eriyor. İkinci etap için Antalya'da toplanacağız. Devre arası kampımızı en iyi şekilde yapıp, 2. yarıya güçlü bir şekilde başlamak istiyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Türkiye Futbol Federasyonu, Yeşilyurt, Antalya, Spor

Kaynak: İHA

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