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Yeşilyurt Belediyespor'da yenilginin üzüntüsü yaşanıyor

TFF 3. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Diyarbekirspor ile karşılaşan ve akibine 2-0 yenilen Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da yenilginin üzüntüsü yaşanıyor.

22.09.2019 09:55Yeşilyurt Belediyespor'da yenilginin üzüntüsü yaşanıyor
TFF 3. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Diyarbekirspor ile karşılaşan ve akibine 2-0 yenilen Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da yenilginin üzüntüsü yaşanıyor.

Diyarbakır temsilcisi Diyarbekirspor ile karşılaşan ve yediği 2 golle rakibine 2-0 yenilen Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da üst üste kaybedilen 4.maçın üzüntüsü yaşanıyor.

Yeşilyurt Belediyespor Sportif Direktörü Burak Acil, yaptı açıklamada, sahadan sahadan yenilgiyle ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi. Rakip karşısında maça istedikleri gibi başlayamamalarına rağmen ilerleyen dakikalarda oyuna ortak olduklarını belirten Acil, "Diyarbakır'a puan almaya gelmiştik ama kısmet değilmiş. Gollleri iyi oynadığımız dakikalarda yememiz üzüntümüzü daha da arttırdı. Üst üste 4. yenilgimizi aldık. Bu saatten sonra radikal bir karar almamız kaçınılmaz bir sonuç. Sanırım bu konuda bir şeyler yapılacaktır" diye konuştu. - MALATYA

Türkiye Futbol Federasyonu, Malatya Yeşilyurt, Diyarbakır, Yeşilyurt, Spor

Kaynak: İHA

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