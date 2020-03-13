Yeşilyurt Belediyespor'da Yozgat 1959 maçı mesaisi sürüyor
TFF 3.Lig 3.Grup'ta geçen hafta sahasında Halide Edip Adıvar ile golsüz berabere kalarak büyük bir avantajı kaçıran Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ligin 28. haftasında sahasında oynayacağı Yozgat 1959 maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
13.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:40
TFF 3.Lig 3.Grup'ta geçen hafta sahasında Halide Edip Adıvar ile golsüz berabere kalarak büyük bir avantajı kaçıran Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ligin 28. haftasında sahasında oynayacağı Yozgat 1959 maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Grupta 1 maçı eksik 26 puanla 17. sırada bulunan turuncu yeşilliler, sahasında oynayacağı kritik Yozgat 1959 maçına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Kritik maça Teknik Direktör Alaattin Gülerce yönetiminde Yeşiltepe Tesislerinde yaptığı antrenmanlarla hazırlanan Malatya temsilcisinde çapraz bağları kopan Vedat Erçin dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Ligde telafisi olmayan haftalara giren Malatya ekibi, Yozgat 1959'u yenerek alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. Alaattin Gülerce yönetiminde çıktığı 10 maçta 2 galibiyet 5 beraberlik alarak 11 puan toplayan turuncu yeşillilerde gözler Cumartesi günü saat 14.30'da oynanacak Yozgat müsabakasına çevrildi. - MALATYA
Grupta 1 maçı eksik 26 puanla 17. sırada bulunan turuncu yeşilliler, sahasında oynayacağı kritik Yozgat 1959 maçına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Kritik maça Teknik Direktör Alaattin Gülerce yönetiminde Yeşiltepe Tesislerinde yaptığı antrenmanlarla hazırlanan Malatya temsilcisinde çapraz bağları kopan Vedat Erçin dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Ligde telafisi olmayan haftalara giren Malatya ekibi, Yozgat 1959'u yenerek alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. Alaattin Gülerce yönetiminde çıktığı 10 maçta 2 galibiyet 5 beraberlik alarak 11 puan toplayan turuncu yeşillilerde gözler Cumartesi günü saat 14.30'da oynanacak Yozgat müsabakasına çevrildi. - MALATYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Halide Edip Adıvar, Malatya, Yozgat, Spor
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