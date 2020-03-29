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Yeşilyurt Belediyespor'dan çalışma programı açıklaması

3. Lig 3.Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor, antrenmanlar ile ilgili resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bireysel çalışmalara aralıksız devam edildiğini paylaştı.

29.03.2020 11:07 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:07
Yeşilyurt Belediyespor'dan çalışma programı açıklaması
3. Lig 3.Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor, antrenmanlar ile ilgili resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bireysel çalışmalara aralıksız devam edildiğini paylaştı.

Açıklamada, "Maç tarihleri henüz netleşmediğinden bu sıkıntılı süreçte sporcularımızı ve çevremizdekileri koruma amacı ile maç tarihleri belli olduktan sonra tekrar Malatya'da toplanarak antrenmanlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şuan futbolcularımız bireysel çalışmalarına devam ediyor. İnşallah bu süreç herkesin arzuladığı şekilde sonuçlanır ve hayat yeniden normale döner. Futbolcularımız teknik heyetimizle verdiği çalışma programını harfiyen yerine getirerek, çalışma videolarını günlük olarak paylaşmaktadırlar. Bilindiği gibi ligde oynadığımız son maçlarda aldığımız başarılı sonuçlar bizi yukarılara taşımıştı. İnşallah bu sürecin sonunda alınacak her karar kulübümüzün lehine olur. Tabi unutmamak lazım ki bu süreçte en önemlisi ülkemizin bu sıkıntılı günleri en sağlıklı şekilde atlatabilmesi. Tüm dualarımız bu yönde" ifadelerine yer verildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Malatya Yeşilyurt, Malatya, Spor

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