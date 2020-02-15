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Yeşilyurt Belediyespor'dan kritik yenilgi

TFF 3.Lig 3.Grup'un 23. haftasında sahasında Osmaniyespor'ağırlayan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, rakibine 2-0 yenilerek ligde kalma mücadelesinde büyük yara aldı.

15.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:41Yeşilyurt Belediyespor'dan kritik yenilgi

TFF 3.Lig 3.Grup'un 23. haftasında sahasında Osmaniyespor'ağırlayan Belediyespor, rakibine 2-0 yenilerek ligde kalma mücadelesinde büyük yara aldı.


Yeşiltepe 1 nolu sahada oynanan karşılaşmayı hakem Fevzi Erdem Akbaş yönetti. Grupta 1 maçı eksik 21 puanla son sırada bulunan turuncu yeşilliler, Osmaniyespor karşısında maç genelinde varlık gösteremedi ve sahadan 2-0 yenik ayrıldı.


Konuk takım Osmaniyespor'un golleri 10 ve 70. dakikalarda Mustafa Öztürk'ten geldi. Turuncu yeşilliler rakibi karşısına, Emrah Tuncel, Sefa Korkmaz, Halil İbrahim Can, Mustafa Pınar, Vedat Erçin, Emre Fırtına, Ali Kemal Başaran, Erhan Gözetlik, İbrahim Tokay, Muhammed Öztürk, Selim Dedekoç on biriyle çıktı. Ligde telafisi olmayan haftalara giren Malatya ekibi, Osmaniyespor yenilgisiyle ligde kalma mücadelesinde büyük yara aldı.


Yeşilyurt Belediyespor Alaattin Gülerce yönetiminde çıktığı 5 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet, 3 beraberlik alarak 6 puan toplayabildi. - MALATYA


Türkiye Futbol Federasyonu, Yeşilyurt, Malatya, Spor

Kaynak: İHA

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