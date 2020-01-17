Haberler » Spor » Yeşilyurt Belediyespor'dan öğrencilere karne hediyesi - Spor

Yeşilyurt Belediyespor'dan öğrencilere karne hediyesi

TFF 3.Lig takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da yönetim kurulu, karne hediyesi olarak 19 Ocak Pazar günü oynayacakları Somaspor maçı biletlerini öğrencilere bedava yaptıklarını açıkladı.

17.01.2020 16:15 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:20Yeşilyurt Belediyespor'dan öğrencilere karne hediyesi
TFF 3.Lig takımlarından Malatya Belediyespor'da yönetim kurulu, karne hediyesi olarak 19 Ocak Pazar günü oynayacakları Somaspor maçı biletlerini öğrencilere bedava yaptıklarını açıkladı.

Pazar günü sahasında oldukça zorlu bir müsabakaya çıkacak Yeşilyurt Belediyespor'da Somaspor maçı öncesinde öğrencilere karne hediyesi olarak maç biletleri ücretsiz verilecek. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada,

"19 Ocak Pazar günü 13: 00'te oynayacağımız Somaspor maçı için ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine karne hediyesi olarak ücretsiz maç bileti verilecektir. Bileti maç saatinden 1 saat önce Yeşiltepe 1 Nolu Sahanın tribün girişlerinde bulunan görevlilerden temin edebilirsiniz. öğrencilerin, yanlarında öğrenci kimliklerini bulundurması gerekmektedir. Somaspor maçının bilet fiyatları 5 TL olarak belirlenmiştir. Maçtan 1 saat önce tribün girişlerinde biletler satışa sunulacaktır" diye konuştu. - MALATYA

Türkiye Futbol Federasyonu, Yeşilyurt, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

20:52  Golf: TGF 2020 Türkiye Golf Turu
20:44  Göztepe Stadyumu'nun kapasitesi 25 bine çıkarılacak
20:46  Arda Turan için son dakika transfer açıklaması: 'Önceliğimiz Galatasaray'
20:36  Yiğitcan Erdoğan Elazığspor'a geri döndü
20:34  A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında Malta'yı 2-1 yendi
17.01.2020 20:54:31