Yeşilyurt Belediyespor, Elbistan'ı 2-0 Yendi

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol
Ligi (BAL) 2. Grup'ta Malatya Yeşilyurt
Belediyespor, Elbistan
Belediyespor'u 2-0 yendi. Yeşiltepe
1 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Cem Eray Eşmekaya
, Recep Güneş, Turan Çelik hakem üçlüsü yönetti.
Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahaya Gökhan Zirekli, İbrahim Tokay, Erhan Gözetlik, Vedat Taşdemir
, Deniz Işık, Mehmet Güle, Cemre Atmaca, Harun Aytemur, Engin Yıldız, Mert Ali Turgut
, Ramazan Çavuş on biriyle çıktı.
Elbistan Belediyespor ise Mehmet Aşlamacı, Batuhan Ünal, Oğuzhan Burak Ay, Ertuğrul Dere, Yasin Bağcı, Hıdır Ali Yıldız
, Tolga Aktekin, Anıl Koçak
, Serkan
Kamalak, Ferhat Oğuz ve Ömer Behiç Benlidayı on biriyle mücadele etti.
Malatya Yeşilyurt Belediyespor, mücadelenin 2. dakikasında Engin Yıldız'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Golden sonra oyunu rakip yarı alana yığan Yeşilyurt Belediyespor, 5. dakikada Cemre Atmaca'nın golüyle mücadeleyi 2-0 kazandı.
Bu arada Malatya'nın BAL'daki diğer temsilcisi Pütürge
Belediyespor'da kötü gidişat sürüyor. Pütürge temsilcisi deplasmanda karşılaştığı Maraş 1920 takımına 3-0 mağlup oldu. - MALATYA
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02 Aralık 2018 Pazar 17:41