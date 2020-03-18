Menü
Haberler››Spor››Yeşilyurt Belediyespor erteleme maçında Pazarspor ile berabere kaldı - Spor

Yeşilyurt Belediyespor erteleme maçında Pazarspor ile berabere kaldı

3.Lig 3.Grup'ta mücadele eden Malatya temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor, ligin 22. haftasında yoğun kar yağışından dolayı ertelenen Pazarspor müsabakasını son dakikada bulduğu golle 1-1 berabere tamamladı ve altın değerinde 1 puanın sahibi oldu.

18.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:04
Yeşilyurt Belediyespor erteleme maçında Pazarspor ile berabere kaldı
3.Lig 3.Grup'ta mücadele eden Malatya temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor, ligin 22. haftasında yoğun kar yağışından dolayı ertelenen Pazarspor müsabakasını son dakikada bulduğu golle 1-1 berabere tamamladı ve altın değerinde 1 puanın sahibi oldu.

Pazar İlçe Stadında oynanan müsabakada ev sahibi Pazarspor'un golü 63. dakikada Oğuzhan Demir'den gelirken Yeşişyurt Belediyespor'un golü ise 90. dakikada Muhammed Öztürk'ten geldi.

Pazar İlçe stadyumunda oynanan mücadeleyi Metehan Alpat yönetti. Alpat'ın yardımcılıklarını ise Caner Eroğlu ve Yasin Kılıç yaptı.

Yeşilyurt Belediyespor rakibi karşısına Emrah, Timur, Deniz, Erhan, Ali Kemal, Savaş, İbrahim, İsmail, Emre, Alpay ve Muhhamed 11'i ile çıkarken, Pazarspor ise Duhan Çağlar, Şeyhmus, Kadir, Mithat, Mücahit, Cevat, Aykut, Fatih, Mete, Mehmet ve Muhammet on biriyle ile çıktı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmada Pazarspor 63.dakikada Oğuzhan Demir ile 1-0 öne geçti. Maçın uzatmalarında 90.dakikada Yeşilyurt Belediyespor'dan Muhammed Öztürk sahneye çıktı ve beraberlik golünü atarak skoru tayin etti.

Bu sonuçla Yeşilyurt Belediyespor, puanını 30'a yükselterek 15. sıradaki yerini korudu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Yeşilyurt, Pazarspor, Malatya, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı Spor
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Spor
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi Spor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi
Son Dakika: Koronavirüs toplantı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu Spor
Son Dakika: Koronavirüs toplantı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu
’Paniğe kapılmayın’ sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Spor
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Spor
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Yakınları, eczacı İhsan Giray’ın ’koronavirüsten öldüğü’ iddialarını yalanladı Spor
Yakınları, eczacı İhsan Giray'ın "koronavirüsten öldüğü" iddialarını yalanladı
Kar yağışı yuvalarını kapatınca solucanlar ortaya çıktı, vatandaşlar tedirgin oldu Spor
Kar yağışı yuvalarını kapatınca solucanlar ortaya çıktı, vatandaşlar tedirgin oldu
Loading