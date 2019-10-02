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Yeşilyurt Belediyespor için başkan adayı

Geçtiğimiz günlerde kongre kararı alınan Yeşilyurt Belediyespor'da başkanlığa aday olmayı düşünen isimler netleşmeye başladı.

02.10.2019 16:23Yeşilyurt Belediyespor için başkan adayı
Geçtiğimiz günlerde kongre kararı alınan Yeşilyurt Belediyespor'da başkanlığa aday olmayı düşünen isimler netleşmeye başladı.

İstanbul'da yaşayan Yeşilyurtlu iş adamı Mehmet Çırak'ın yeni yönetimiyle kulübün önümüzdeki günlerde yapılması planlanan kongresinde aday olacağı belirtildi.

Otomotiv ve inşaat sektörlerinde faaliyetleri bulunan iş adamı Mehmet Çırak'ın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile adaylığıyla ilgili görüşmek için randevu talebinde bulunduğu ifade ediliyor.

Mevcut Orhan Barman başkanlığındaki yönetimin kongre kararı almasının ardından belediye başkanı Mehmet Çınar'ın kulüp yönetimine aday olmayı düşünen isimlerle görüşmeler yapılacağı belirtilmişti.

İş adamı Çırak'ın yeni yönetim listesi ve bütçesiyle birlikte adaylık başvurusu için başkan Çınar'dan destek alarak, resmi adaylık başvurusunda bulunacağı öğrenildi. - MALATYA

Yeşilyurt, Çınar, Spor

Kaynak: İHA

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