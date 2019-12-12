Haberler » Spor » Yeşilyurt Belediyespor ilk yarının son maçını kazanmak istiyor - Spor

Yeşilyurt Belediyespor ilk yarının son maçını kazanmak istiyor

TFF 3. Lig takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da ligin 17. haftasında oynanacak Altındağ Belediyespor maçı hazırlıkları sürüyor.

12.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:52Yeşilyurt Belediyespor ilk yarının son maçını kazanmak istiyor
TFF 3. Lig takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da ligin 17. haftasında oynanacak Belediyespor maçı hazırlıkları sürüyor.

Teknik Direktör Mehmet Ak yönetiminde yapılan antrenman bütün futbolcular katılırken, takımda morallerin yüksek olduğu görüldü. Oyuncularına ilk yarının son maçı olan Altındağ karşılaşmasını kazanmaktan başka çarelerinin olmadığını belirten Mehmet Ak, herkesin bu maça iyi hazırlanması talimatını verdi.

ASMYD'den ziyaret

Bu arada turuncu-yeşilli takımı antrenman öncesi ziyaret eden Anadolu Medyası ve Yazarları Derneği yönetimi, bu haftaki Altındağ maçında başarılar diledi. ASMYD Genel Başkanı Akif Çelik teknik sorumlu Ak'a çiçek vererek, takımın başarısında dolayı tebrik etti. Çelik, Altındağ maçında takıma güvendiklerini dile getirerek, "Size ve takıma güveniyoruz. Yeşilyurt Belediyespor son haftalardaki mücadelesiyle bizleri mutlu ediyor. İnşallah bu sezon başarılı işlere imza atacağına inanıyoruz. Altındağ maçında da başarılar diliyoruz" dedi.

Mehmet Ak ise ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek, ASMYD yönetimine teşekkür etti. - MALATYA

Türkiye Futbol Federasyonu, Malatya Yeşilyurt, Yeşilyurt, Altındağ, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

10:36 NBA'de gecenin sonuçları | Bucks fırtınası sürüyor! Üst üste 16. galibiyet... - Spor
10:36 Ufuk Sarıca: "Turnuvanın en güçlü ekiplerinden biriyiz..." - Spor
10:36 TFF 1. Lig'de 15. haftanın perdesi açılıyor - Spor
10:33 İşitme engelliler, curling antrenörü arıyor - Spor
10:29 Varto'da Öğretmenler Arası Masa Tenisi Turnuvası - Spor
10:10 G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'nden kaybı 23.9 milyon Euro oldu - Spor
09:38 Sahaya giren taraftar, Ronaldo'ya sarılmak isteyince tepki gördü - Spor
08:37 Falcao'dan taraftarı mutlu edecek sözler - Spor
08:35 G.Saray'da PSG maçında Seri sakatlandı - Spor
08:33 Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan tüm takımlar belli oldu - Spor
12.12.2019 10:41:50