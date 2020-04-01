Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yeşilyurt Belediyespor kaptanından virüs mesajı

Dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs nedeniyle tüm spor organizasyonlarının iptal edilmesi üzerine sporcuların ev ortamında çalışmaları sürüyor.

01.04.2020 10:45 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:45
Yeşilyurt Belediyespor kaptanından virüs mesajı
Dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs nedeniyle tüm spor organizasyonlarının iptal edilmesi üzerine sporcuların ev ortamında çalışmaları sürüyor. 3. Futbol Ligi ekibi Yeşilyurt Belediyespor'un tecrübeli kaptanı Erhan Gözetlik de o isimlerden biri. Malatya 'daki evinde antrenmanlarına devam eden Erhan hem spor camiasina hem de Malatyalılara seslenerek, "Evinizde kalın virüs için önlem alın ve kendi imkanlarınızla spor yapmaya devam edin" dedi.

Bu sezon kaydettiği 3 kritik golle takımına önemli puanlar kazandıran tecrübeli savunmacı Erhan, "Daha önce hiç görmediğimiz alışık olmadığımız bir dönemi yaşıyoruz. Bu erteleme en çok bizi etkiledi diyebilirim. Takım olarak 5 haftalık iyi bir çıkış yakaladık. ve tehlikeli hattın üstüne çıktık. Fakat şu an dünyanın ve ülkemizin baş belası haline gelen virüsü gördükten sonra futbolun hiç bir öneminin olmadığını görüyoruz. Sağlık her şeyden önemli. Biz de evimizdeyiz ve dışarı çıkmıyoruz. Futbolda 17 kural var burada 14 kural tedbirlerin tüm kurallarına uyuyoruz halkımızı da uymaya davet ediyoruz. Ben evdeki imkanlarla spor yapıyorum. 5 yaşındaki kızım Eslem ile egzersizler yapıyoruz. Takımdaki diğer futbolcu arkadaşlarımla telefonda görüşüyoruz. Hepsinin ortak özlemi futbola. Antrenmanları maçları taraftarımızla buluşmayı özledik. Ligler devam ederse tüm taraftarımız bilsin ki başkanımızla hocamızla tüm takım arkadaşlarımla Yeşilyurt'u ligde tutacağız" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Yeşilyurt, Malatya, Spor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Spor ››Yeşilyurt Belediyespor kaptanından virüs mesajı - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

FIFA’dan inanılmaz hamle! Para musluğunu açtı, tüm rezervini kullanacak Spor
FIFA'dan inanılmaz hamle! Para musluğunu açtı, tüm rezervini kullanacak
Kulüplerden büyük fedakarlık! Dev kampanyaya milyonlar bağışladılar Spor
Kulüplerden büyük fedakarlık! Dev kampanyaya milyonlar bağışladılar
G.Saray transfere erken başladı! Rize’nin yıldızıyla anlaşma sağlandı Spor
G.Saray transfere erken başladı! Rize'nin yıldızıyla anlaşma sağlandı
Trabzonspor’un tecrübeli ismi ameliyat oldu Spor
Trabzonspor'un tecrübeli ismi ameliyat oldu
Karantinada dinleneceği düşünülen Terim şaşırttı! Mesaiye başladı Spor
Karantinada dinleneceği düşünülen Terim şaşırttı! Mesaiye başladı
Koronadan etkilenen eski G.Saraylıya yardım! Çekilişle forma verecek Spor
Koronadan etkilenen eski G.Saraylıya yardım! Çekilişle forma verecek
Liverpoollu yıldızdan korona mücadelesine dev katkı! Hastane yaptırıyor Spor
Liverpoollu yıldızdan korona mücadelesine dev katkı! Hastane yaptırıyor
Taraftarın sevgilisi Muriqi’ten kötü haber! Menajeri teklifi doğruladı Spor
Taraftarın sevgilisi Muriqi'ten kötü haber! Menajeri teklifi doğruladı

Son Dakika Spor Haberleri

12:42: Brezilya'da dünyaca ünlü Maracana Stadı, corona virüs hastanesine dönüştürülüyor - Spor 12:32: FIFA, kulüpler için 2.7 milyar dolarlık nakit rezervini kullanacak - Spor 12:32: Denizlispor Başkanı Ali Çetin: "Kulüplerin borçları ertelenmeli" - Spor 12:17: Bursaspor Sportif Direktörü Erdoğan: Ligler Mayıs ayında tescil edilmeli - Spor 12:17: TBF'den Göksenin Köksal'a başsağlığı mesajı - Spor 11:50: Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi - Ekonomi 11:34: Galatasaray, Çaykur Rizesporlu Oğulcan Çağlayan ile anlaşma sağladı - Spor 10:49: Fatih Terim, taburcu olduktan sonra oyuncularının antrenman verilerini inceledi - Spor 10:29: Grosskreutz'un eski takım arkadaşları, restoranına destek olmak için çekiliş yapacak - Spor 10:29: Trabzonspor'da Badou Ndiaye ameliyat oldu - Spor 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber