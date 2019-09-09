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Yeşilyurt Belediyespor kupada moral bulmak istiyor

TFF 3.Lig'de ligin ilk 2 haftasını yenilgiyle kapana Yeşilyurt Belediyespor gözler kupada oynanacak Elazığ Belediyespor maçına çevrildi.

09.09.2019 12:43 Yeşilyurt Belediyespor kupada moral bulmak istiyor
TFF 3.Lig'de ligin ilk 2 haftasını yenilgiyle kapana Yeşilyurt Belediyespor gözler kupada oynanacak Elazığ Belediyespor maçına çevrildi.

Çarşamba günü Malatya'da oynanacak Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Elazığ Belediyespor müsabakası 14.30'da başlayacak.

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği 3.Ligde ilk 2 haftayı yenilgiyle kapatan ve yönetimsel anlamda çeşitli sıkıntılarla boğuşan turuncu yeşilli takımda kupa mesaisi sürüyor.

Hayati Palancı yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Malatya temsilcisinde ligde alınan yenilgilerden dolayı morallerin bozuk olduğu öğrenildi.

Günü tek antrenmanla geçiren turuncu yeşilliler, kupada 2. turda oynayacağı müsabakayı kazanarak moral kazanmak istiyor.

Bu arada kulüp yönetiminin Yeşiltepe Stadı'ndaki eksiklikleri gidererek TFF'ye müsabakanın seyircili oynanması başvurusunda bulunduğu belirtildi.

Alınan bilgiye göre müsabakanın seyircili oynanmasının önünde hiçbir engel kalmadığı ve Malatyalıların çarşamba günkü kupa maçını izleyebilecekleri bildirildi. - MALATYA

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığ Belediyespor, Yeşilyurt, Malatya, Spor

Kaynak: İHA

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