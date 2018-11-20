Yeşilyurt Belediyespor Lider Şarkışla Belediyespor'u Gözüne Kestirdi

20 Kasım 2018 Salı 14:58



20 Kasım 2018 Salı 14:58

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2.Grup'ta mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da ligin 9.haftasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor karşısında alınan galibiyetin sevinci sürerken, mavi beyazlılar 10. haftada deplasmanda grup lideri Şarkışla Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.Grupta 22 puan toplayarak lider Şarkışla'nın en yakın takipçisi konumunu sürdüren Malatya ekibi, kendisi gibi şampiyonluk mücadelesi veren yenilgisiz yoluna devam eden rakibini yenerek zirveye ortak olmak istiyor.Geçen haftada sahasında şampiyonluk mücadelesi veren Ş.Urfa Belediyespor'u yenerek önemli bir galibiyet alan mavi beyazlılar, 25 Kasım Pazar günü saat: 14.00'da deplasmanda lider Şarkışla Belediyespor ile karşılaşacak.Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un teknik sorumlusu Hayati Palancı, takım olarak 3.Lig yolunda önemli bir aşama kat ettiklerini belirterek, ipi göğüsleyen olmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.Palancı, grupta 22 puanla ikinci sırada yer aldıklarını anımsatarak, "3 hafta üst üste önemli maçlar kazandık. Bu hafta sahamızda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'u farklı skorla geçtik. Bu maçın ardından da 10. haftada Şarkışla Belediyespor deplasmanına gideceğiz. Tabi biz maç maç bakıyoruz. Öncelikle bu maçı kazanmamız gerektiğini belirtmek isterim. Ben bu anlamda takımıma sonuna kadar güveniyorum. Malatyalılar bizlere inansın ve güvensin. Burada çok değerli bir takım ortaya çıktı ve bu takım onlara layık olmaya çalışıyor" diye konuştu. - MALATYA