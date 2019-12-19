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Yeşilyurt Belediyespor transferde titiz davranıyor

TFF 3.Lig ekibi Malaya Yeşilyurt Belediyespor teknik sorumlusu Mehmet Ak, transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Transfer çalışmalarımız devam ediyor.

19.12.2019 09:41 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:46Yeşilyurt Belediyespor transferde titiz davranıyor
TFF 3.Lig ekibi Malaya Belediyespor teknik sorumlusu Mehmet Ak, transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız dengeli bir kadro kurmak" dedi.

TFF 3.Lig 3. Grup'ta ilk yarıyı 15 puanla 17. Sırada tamamlayan Yeşilyurt Belediyespor'da gözler transfere çevrildi.

Transferdeki son durumla ilgili açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Mehmet Ak, belirledikleri isimlerle görüşmelerinin sürdüğünü söyledi.

Transferde 6 oyuncu almayı planladıklarını kaydeden Ak, "Transerde yönetimimizle birlikte koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Belirlediğimiz isimlerle görüşmelerimiz sürüyor. İkinci yarı için dengeli bir kadro kurma düşüncemiz var. Bundan dolayı transferde oldukça titiz bir çalışma yürütüyoruz. Kadromuza en az 6 futbolcu dahil etmek istiyoruz. Tabi bu isimleri dahil ederken takım içerisindeki dengeleri de bozmamak lazım. İnşallah kamp dönemine kadar yeni arkadaşlarımızı aramızda görmek istiyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Ak, Yeşilyurt, Spor

Kaynak: İHA

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