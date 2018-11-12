Yeşilyurt Demir Çelik Myo 'Kimya Sanayi Fuarı'nda

12 Kasım 2018 Pazartesi 16:29



12 Kasım 2018 Pazartesi 16:29

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu (MYO) Uluslararası Kimya Sanayi Fuarı'na katıldı.Kısa adı TURKCHEM olan Uluslararası Kimya Sanayi Fuarı, bu yıl İstanbul Fuar Merkezinde (İFM) gerçekleştirildi. Türk kimya sektörünün gelişmesini sağlayacak fikirleri ortaya çıkarmak amacıyla 2 yılda bir düzenlenen fuara; bu yıl 20 ülkeden 300 doğrudan katılımcı ve binin üzerinde firma ve firma temsilciliğinin yanı sıra OMÜ Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu (MYO) da katıldı.Yeşilyurt Demir Çelik MYO Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nevzat Karadayı ve Öğr. Gör. Dr. Tülin Şaka önderliğinde kimya bölümü öğrencileri, sektöre dair en son yenilik ve teknolojilerin ele alındığı ticari ve teknik sunumlara katılarak kimya endüstrisinin geleceğine yönelik daha fazla bilgi edinmiş oldu. - SAMSUN