Yeşilyurt Her Mevsim Güzel

Ağaçlandırma ve çiçek ekim çalışmalarının sürdüğü Yeşilyurt İlçesinde, çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Çınar , "Şehirleşme ve iklim değişiklikleri gibi faktörlerden dolayı yeşil alanların sayısını artırmaya ve ağaçlandırma hizmetlerine verdiğimiz önem nedeniyle ilçemiz her mevsim güzel ve yaşam standardı yüksektir" dedi.Yeşilyurt'un görsel zenginliğini ve estetiğini arttırmak için yeşil alanların sayısını artırmaya ve ağaçlandırma çalışmalarına ayrı bir önem verdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, tek hedeflerinin; gelecek nesillere daha yaşanabilir ve daha yeşil bir Yeşilyurt emanet etmek olduğunu belirtti.Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, doğaya ve çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek hedefiyle Yeşilyurt'ta kişi başına düşen yeşil alan miktarını her geçen gün artırdıklarını dile getirirken, Yeşilyurt'un yeşil dokusunu güçlendirecek yatırımlarla farklı ve ayrıcalık yaşam koşullarını yaygınlaştırdıklarını söyledi.Hizmete sundukları 108 adet yeni park alanı ile 320 bin metrekare yeşil alanı ilçeye kazandırdıklarını dile getiren Başkan Çınar, Yeşilyurt'un var olan yeşil alanlarını korumak ve gelecek nesillere daha fazla yeşil alan bırakmak adına yoğun bir çaba sarf ettiklerini ifade etti. Başkan Çınar, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Gelecek nesillere gölgesinde yaşayabileceğimiz, nefes alabileceğimiz ağaçlar ve yeşil alanlar bırakmak adına bu yöndeki hizmetlerimize her zaman ön planda tuttuk. Yeşil alanları ve sosyal dokusu ile dikkat çekici bir atmosfere sahip Yeşilyurt'umuz, ağaçlandırma ve çiçek dikim hizmetlerimiz, dikey bahçe uygulamamız, yeni park alanlarımızın hizmete girmesi ve kişi başına düşen yeşil alan miktarının artmasıyla yılın her mevsiminde güzelliğini korumaktadır. Gelecek nesillere yemyeşil, tertemiz bir Yeşilyurt bırakmak hedefiyle sürdürdüğümüz bu tür kalıcı hizmetlerle ilçemizde çok güçlü olan yeşil dokuyu daha da güçlü hale getirmeye çalışıyoruz. Yeşilyurt'un daha modern olması ve daha da güzelleşmesi için parklar ve yeşillendirme çalışmalarına özen gösteriyoruz. Kentimizin estetik dokusuna ve yaşam kalitesine katkı sağlayan sosyal yaşam alanlarımızın sayısını artırmanın mutluluğu içerisindeyiz. 'Mutlu İnsanların Şehri: Yeşilyurt' sloganımıza uygun olarak kent sakinlerimize yaşamaktan mutluluk duyacakları ortamlar hazırlamak ve daha fazla yeşille buluşturmak amacıyla ciddi hizmetler üretiyoruz."'Bir Fidan Verelim, Yeşil Geleceğe Ortak Ol' projesiyle bugüne kadar toplam 65 bin adet fidanı toprakla buluşturduklarını hatırlatan Başkan Çınar, "Ağaçlandırma kent yaşamında ayrı bir öneme sahiptir. Kentlerin doğal elemanları olarak ön plana çıkan cadde, bulvar ve refüjlerdeki ağaçlar ve çiçekler; estetik ve işlevsel bir karaktere sahip olmaları nedeniyle kentin görünüşüne pozitif yönde katkı sağlamaktadırlar. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, kavşak, orta refüj ve park gibi ortak kullanım alanlarında ağaçlandırma, mevsim şartlarına uygun çiçeklerin dikimine ve peyzaj çalışmalarını yılın her mevsiminde yapmaktadır. Alanında deneyimli uzman ekiplerimiz, dikim yapılacak alanın toprak yapısı, konumu gibi faktörleri analiz edip buna en uygun ağaç türlerini seçmektedir. Dikilen ağaçların sulama, ilaçlama, gübreleme, budama işlemlerini düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Bizler 'dikilecek bir fidan insan yaşamını değiştirir' düşüncesiyle hareket ediyoruz ve doğaya, yeşile önem veriyoruz. Diktiğimiz ağaçları bizden sonraki kuşaklara miras bırakacağız. Tepeköy 'de 25 dönümlük alan üzerinde hizmet veren fidanlık alanımızda Malatya 'nın iklim şartlarına uygun bitki türlerini muhafaza ediyoruz. Uzman ekiplerin gözetiminde gerçekleşen çalışmalarda fidanların yetiştirilmesi, bakımı ve saksılama işlenmeleri titizlikle yapılmaktadır. Fidanlarımızın kurumasına engel olmak adına burada artezyen kuyusu açtık. 55 bin adet bitki türünün yer aldığı fidanlık alanımızda nitelikli alanlarda muhafaza edilen ağaç türlerini gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra belirlenen noktalara dikimini gerçekleştiriyoruz. 'Daha yaşanılabilir çevre, daha yaşanılabilir Yeşilyurt' hedefinden yola çıkarak, Yeşilyurt'u görünümüyle ve havasıyla yaşanılabilir bir ilçe konumuna getirmek için ağaçlandırma çalışmalarına ara vermeden devam edeceğiz. Yeşilyurt'u park ve bahçeleriyle her anını yaşamaktan daha da keyif alınacak bir ilçe haline dönüştürme yolunda büyük bir azimle çalışıyoruz" diye konuştu. - MALATYA