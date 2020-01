"Yeşilyurt, Kaliteli Ulaşım Ağıyla Büyüyor"

YAKINCA VE İKİZCE ARASINDAKİ ULAŞIM AĞI GÜÇLENİYOR

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen ve Şahin Özer'in yanı sıra İmar İşleri, Park ve Bahçeler, Emlak İstimlâk ve Fen İşleri Müdürüyle birlikte Yakınca ile İkizce mahalleleri arasındaki bağlantıyı sağlayacak olan yeni yol güzergâhında detaylı incelemelerde bulundu.

"BÖLGEMİZDE Kİ DEĞİŞİMİN DÜZENLİ VE PLANLI SÜRMESİ ADINA TİTİZ ÇALIŞIYORUZ"

Yeşilyurt'un hızla gelişen bir ilçe olmasından dolayı araç ve yaya trafiğini rahatlatmak, vatandaşlara rahat bir ulaşım kolaylığı sağlamak adına çalıştıklarını ifade eden Başkan Çınar, " Gelişim ve değişim anlamında son yıllarda büyük bir mesafe kat edip, ülke çapında marka ve örnek ilçe hüviyetine sahip ilçeler arasına adını yazdıran Yeşilyurt'umuzun gelişim sürecine yakışan yollar inşa etmek, ulaşım ağını daha akıcı hale getirmek ve farklı güzergâhlar açarak trafik yükünü hafifletmek adına çok yoğun çalışıyoruz. Beylerderesi Baraj Göletininde bulunduğu Yakınca ile İkizce mahallelerimiz arasında ki bağlantı yolunu açıp, bölgedeki trafik akışını daha akıcı hale getirmek adına çalışmalarımıza hız verdik. Vatandaşlarımızın son dönemlerde bu bölgeyi daha fazla tercih etmelerinden dolayı bizlerde mevcut yolların iyileştirilmesi, yeni yolların açılması, köprü geçişlerinin düzenlenmesi ve diğer yol çalışmalarına büyük özen gösteriyoruz. Hiç şüphe yok ki; bir kentin veya ilçenin her yönden gelişiminde ulaşım ağındaki nitelik ve kalite önemlidir. Ulaşım ağınız ne kadar güçlü ve akıcı ise ekonomide, ticarette, turizmde, sağlıkta ve bütün alanlarda kaliteli bir hayat standartına sahip olursunuz. Yeşilyurt Belediyesi olarak 2014 yılından bugüne kadar ' Yol Medeniyettir' anlayışından yola çıkarakilçemizin ulaşım ağını akıcı ve güvenli hale getirmek adına ciddi yatırımlar yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. İlçemizin farklı noktalarında konutlaşma ve yapılaşmanın artmasıyla birlikte halkımızın yol ihtiyacını gidermek adına dur durak bilmeden çalışıyoruz, yeni yollar açıyoruz. Beylerderesi Baraj Göletimiz ile birlikte vatandaşlarımızın yoğun rağbet gösterdiği bu bölgemizde ki değişimi yakından takip ederek, ulaşım başta olmak üzere diğer yatırımlarımızı belli bir plan çerçevesinde hayata geçirmeye özen gösteriyoruz. Doğal güzellikleriyle farklı bir atmosfere sahip bu bölgemizi daha fazla tercih eden hemşerilerimizin ulaşım sıkıntısı çekmemesi, gerek evlerine gerekse de bağ ve bahçelerine gidiş gelişlerinde sorun yaşamamaları için yol açma, genişletme ve farklı güzergâhlarının ulaşım ağına eklemek adına güzel hizmetlerde bulunacağız. Oldukça verimli bir inceleme gezisi yaptık, bölgemizin her noktasını inceledik. Bu bölgemize farklı yol güzergâhları kazandırmak adına başlattığımız çalışmalar kapsamında kentimizdeki diğer kurumlarla da istişare ederek, doğru ve planlı büyüme sürecimizi sürdüreceğiz. Her geçen gün büyüyen, gelişen ve nüfus yoğunluğu artan Yeşilyurt'umuzun tüm bölgelerindeki ulaşım ağını akıcı hale getirmek adına bugüne kadar ortaya koyduğumuz hassasiyetimizi, 2020 yılı yatırımlarımızla da ortaya koymaya devam edeceğiz. Mutlu İnsanların Şehri: Yeşilyurt'umuzun çehresi ve vizyonu yeni yıl yatırımlarımızla daha farklı bir görüntüye ulaşacaktır. " diye konuştu.