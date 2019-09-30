Yeşilyurt kent konseyinin 'geri dönüşüm çarşısı' etkinliği renkli ve heyecanlı geçti

"Çocuklarımızın Geri Dönüşüme Olan Merakı, Sağlıklı Bir Geleceğin Habercisidir"

Etkinliğe yoğun ilgi gösteren çocuklar, sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturdular.

MİNİKLER TEZGÂH'IN BAŞINA GEÇTİ, SATIŞ YAPTI

Fahri Kayahan Bulvarında ki Hilal Park içerisinde hizmet veren Yeşilyurt Kent Konseyinin ön kısmında gerçekleştirilen'Geri Dönüşüm Çarşısı' etkinliğinde kurulan 40'a yakın tezgâhın başına geçen minikler, bir yandan kullanılmadıkları eşyalarını satarken, diğer taraftan yanlarında getirdikleri eşyaları değiş tokuş yöntemiyle istedikleri ürünlerle değiştirip, alış veriş yaptılar.

RENKLİ VE KEYİFLİ ANLAR YAŞANDI

Çocuklara hem ticaret yapmayı hem de geri dönüşümün faydalarını öğretmeyi amaçlayan etkinlik sırasında düzenlenen çuval yarışması, yumurta taşıma yarışması, ip çekme ve karaoke gibi aktiviteler, keyifli ve renkli anların yaşanmasına neden oldu.

ÇOCUKLARIN AKTİFLİĞİ VE HEYECANI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Toplumda becayiş diye bilinen karşılıklı değiş tokuş anlayışını bu etkinlik sayesinde öğrenen çocukların tezgâh başındaki aktifliği ve heyecanı dikkatlerden kaçmazken, velilerde çocukların eğitim hayatlarına katkı sağlayan bu tür etkinliklerden dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sundular.

BAŞKAN ÇINAR'DA ÇOCUKLARI YALNIZ BIRAKMADI

Etkinlik sırasında yalnız bırakmadığı çocuklarla tek tek ilgilenerek onları tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, geri dönüşümün önemini erken yaşlarda aşılamak adına düzenlenen etkinliğe katılımın yüksek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"ÇOCUKLARIMIZI FARKLI BİLGİLERLE DONATARAK GELECEĞE HAZIRLIYORUZ"

'Sıfır Atık' ve doğa sağlığının korunması noktasında hayata geçirdikleri projelerine bir yenisi daha eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde başarıyla devam eden 'Sıfır Atık' projesini desteklemek adına halkımızla buluşturduğumuz yatırımlar ve projelerimizin temel amacı; toplumun tüm kesimlerine çevre bilinci hassasiyetini yerleştirmektir. Tüm alanlarda olduğu gibi çevresel projelerde de ilklerin öncüsü olup örnek hizmetlerimizi halkımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Bölgemizin teknik kapasitesi en güçlü Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Merkezimizi Yeşilyurt'umuza kazandırarak tüm hizmetlerimizi taçlandırdık.Doğa, insan ve çevre sağlığının korunması gibi hem günümüzü hem de geleceğimizi ilgilendiren bu hassas konuda, özellikle çocuklarımıza yönelik eğitim programları ve etkinliklerin sayısını artırmaktayız. Sosyal, kültürel, sanatsal, eğitim ve çevresel konularında örnek projeler gerçekleştiren Yeşilyurt Kent Konseyimiz tarafından bölgemizde ilk kez düzenlenen Geri Dönüşüm Çadırımıza gösterilen yoğun ilgi bizleri mutlu etmiştir. Burada her şey çocuklarımız için ayarlandı, tezgâhta satış yapanda, alış veriş yapanda çocuklarımız, çok renkli, coşku dolu, cıvıl cıvıl bir ortam oluştu. Çocuklarımız, evlerinde kullanılmadıkları kitap, oyuncak, kıyafet, ayakkabı ve eşyaları burada kurulan tezgâhlarda takas yoluyla (becayiş) ya da cüzi miktarlarda satışını yaparak, hem ticareti öğreniyorlar, hem de kullanmadıkları eşyaları değiş tokuş yöntemiyle istedikleri ürünle değiştiriyorlar. Buradaki amacımız; çocuklarımıza özgüven aşılamak, paylaşmayı öğretmek ve geri dönüşümle alakalı farkındalık oluşturmaktır. Çocuklarımızın gelecek yaşamlarında ayakları üzerinde durup meslek sahibi olmak adına ortaya koydukları iradeyle birlikte kullanmadıkları eşyalarını doğaya zarar vermeden yeniden değerlendirme sürecine dâhil etmelerini takdirle karşılıyoruz. Kullanmadıkları eşyalarını satışını yaparak bir yandan para kazanan diğer taraftan geri dönüşümün insan ve doğa sağlığı için ne kadar önem arz ettiğini ortaya koyan miniklerimizin gayret ve çabası takdire şayandır. Bizim için aslolan çocuklarımızı her yönden geliştirmek, yetiştirmek, paylaşmayı öğretmek ve israftan kaçınmalarını sağlamaktır. Çocuklarımıza öncü ve rehber olabiliyorsak ne mutlu bize!. Çocuklarımızı, bu tür sosyal etkinliklere katılmaya teşvik eden anne ve babalarımızı ayrıca tebrik ediyorum.Geleceğimizin teminatı kıymetli evlatlarımızı erken yaşlarda her türlü konuda bilgi sahibi olmalarına, eğitim hayatlarına katkı sağlamaya farklı ve dikkat çekici projelerimizle devam edeceğiz. Böylesine anlamlı ve güzel bir hizmeti çocuklarımızla buluşturan Kent Konseyimizin Genel Sekreteri başta olmak üzere değerli mesai arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. "diye konuştu.