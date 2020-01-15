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Yeşilyurt'ta 2. Kitap Tokat Projesi ödül töreni yapıldı

Tokat Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulanan Kitap Tokat Projesi kapsamında Yeşilyurt ilçesinde "2. Kitap Okuma Kültürü" ödül töreni gerçekleştirildi.

15.01.2020 13:18 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:18Yeşilyurt'ta 2. Kitap Tokat Projesi ödül töreni yapıldı
Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulanan Kitap Tokat Projesi kapsamında ilçesinde "2. Kitap Okuma Kültürü" ödül töreni gerçekleştirildi.
Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen tören, Almuslu ozan Eşref Tonbuloğlu'nun türkü dinletisi ile başladı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak'ın konuşmasının ardından "Kitap Tokat sinevizyon gösterimi" yapıldı.
Daha sonra proje kapsamında en çok kitap okuyarak dereceye girenlere madalya ve hediyeleri Kaymakam Muhammed Sait Baytok ile protokol üyeleri tarafından verildi.
Programa Belediye Başkan Vekili Ercan Çelikel, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Engin Şentaş ile daire ve kurum amirleri, sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Yeşilyurt, Tokat, Güncel

Kaynak: AA

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