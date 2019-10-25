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Yeşilyurt'ta "Geleceğimiz, Geleceğine Sahip Çıkıyor" projesi başladı

Yeşilyurt İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan "Geleceğimiz, Geleceğine Sahip Çıkıyor" projesi başladı.

25.10.2019 13:42Yeşilyurt'ta
Yeşilyurt İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan "Geleceğimiz, Geleceğine Sahip Çıkıyor" projesi başladı.
Yeşilyurt ilçesinde ortaokul ve lise öğrencilerine toprağın değerini anlatmak, daha sağlıklı ve bilinçli nesiller yetiştirmek amacıyla başlatılan proje ile topraktan ve bahçeden uzaklaşan çocuklara yeşilin, doğanın ve tarımın sevdirilmesi planlanıyor.
Proje hakkında bilgi veren İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sinan Kartal, çocukları doğa ile buluşturduklarını söyledi.
Çocuklara bağ ve bahçenin önemini çilek bahçesinde anlattıklarını aktaran Kartal, "Çocuklarımız çilek tarlasında fide toplamayı öğrendi. Proje kapsamında ilçemizde yetişen ürünlerin ekimi ve hasat edilmesi çocuklara peyderpey gösterilecek ve böylece onların yeniden toprağı sevmesi aşılanmış olacak." dedi.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Yeşilyurt, Güncel

Kaynak: AA

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