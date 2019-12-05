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Yeşilyurt'ta karla mücadele çalışması

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde belediye ekipleri karla mücadele çalışması yapıyor.

05.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:00Yeşilyurt'ta karla mücadele çalışması
'nın ilçesinde belediye ekipleri karla mücadele çalışması yapıyor.
Yeşilyurt Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, kar yağışının mağduriyete yol açmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için Yeşilyurt Belediyesi karla mücadele ekipleri yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriliyor.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet , gerekli tedbirleri aldıklarını ve titizlikle çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.
Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ekiplerin sahada çalıştığını ifade eden Çınar, şunları kaydetti:
"Meteorolojiden aldığımız hava tahmin raporları doğrultusunda kar temizleme çalışmalarına yönelik gerekli planlamaları yapıp, ekiplerimize görevlerini tevdi etmiştik. Bugün de sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte karla mücadele ekiplerimiz çalışmalara başladı. Yolların açık tutulması ve vatandaşlarımızın rahat bir kış geçirmesi amacıyla çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdüreceğiz. Mevsimsel yağışlar yeteri kadar olmalı ki, bol ve bereketli bir ürün dönemi yaşayabilelim."
Trafiğe çıkacak araç sürücülerinin de kar lastiği takmalarını belirten Çınar, vatandaşların araçlarında takoz, zincir, çekme halatı gibi malzemelerin bulundurulması gerektiğini ifade etti.
Çınar, Vatandaşların kar yağışı sonrası oluşabilecek olumsuzlukları belediyenin internet sitesinde faaliyete geçirilen "Çek-Gönder" ve 0532 100 8 910 nolu "Whatsapp" uygulaması üzerinden kendilerine aktarılabileceğini bildirdi.

Yeşilyurt, Malatya, Sabah, Çınar, Güncel

Kaynak: AA

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