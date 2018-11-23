Yeşilyurt'ta "Mevlid-i Nebi Haftası" Etkinliği

Yeşilyurt
İlçe Müftülüğü, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu konferans düzenledi.
İlçe Müftülüğü konferans salonunda "Hz. Peygamber ve Gençlik" konferansı gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda Tokat
İl Müftü yardımcısı Cabir Çelik konferans verdi.
Bütün Müslümanların Mevit Kandili'ni kutladığını ifade eden Çelik, "Gençler, bugün Peygamber efendimiz bizim yanımızda değil, ama dedelerimiz, babalarımız, öğretmenlerimiz yanınızda. O gün o gençler Peygamberlerine hizmet ettiler, Allah o lütfu onlara nasip etti. Bugün sizinde başınızda bir peygamberiniz canlı olarak yok ama anneniz var babanız var dedeleriniz var öğretmenleriniz ve büyükleriniz var. Onlara hizmet edin." diye konuştu.
Program sonunda İlçe Müftülüğünce davetlilere Türkmen pilavı ikram edildi.
Programa, Yeşilyurt Kaymakam Vekili Muhammed Sait Baytok, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.