Yeşilyurt'ta Millet Kıraathanesi Sözü

26 Kasım 2018 Pazartesi 17:26



26 Kasım 2018 Pazartesi 17:26

Gedik Kültür Evinde 7/24 hizmet verecek şekilde hizmete sunulacak 2.Millet Kıraathanesindeki çalışmaları inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ilçedeki Millet Kıraathanelerinin sayısını üçe çıkartacaklarını söyledi.Zaviye Mahallesinde ki 1.Millet Kıraathanesinin açıldığı ilk günden itibaren çok yoğun ilgi gördüğünü belirten Çınar,2. Millet Kıraathanesini inşaatı bitmek üzere olan Gedik Kültür Evinde, üçüncüsünü ise restorasyon çalışmaları devam eden Hıroğlu mahallesindeki Tarihi Yeşilyurt Konaklarında hizmete sunacaklarını söyledi. Eğitim hizmetlerini Millet Kıraathaneleriyle taçlandırdıklarını belirten Başkan Çınar, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan himayesinde ülke genelinde başlatılan Millet Kıraathanesi projesini Malatya'da ilk kez Yeşilyurt Belediyesi olarak hizmete sunmanın gururunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın kitap okuma alışkanlıklarını artırmalarına katkı sunmak ve bilgiye ulaşımlarını kolaylaştırmak adına ülke çapında ardı ardına açılan Millet Kıraathaneleri projesinin Yeşilyurt'a daha fazla bölgede olması adına bu anlamdaki hizmetlerimize ağırlık veriyoruz. Zaviye mahallemizde hizmete açtığımız 1.Millet Kıraathanemiz beklentilerin üzerinde ilgi görmeye başladı. Oldukça nezih ve güzel bir mimari yapıya sahip kıraathanemizin raflarındaki eşsiz eserleri halkımızın hizmetine sunduk. Buraya gelen bir hemşerimiz istediği kitabı alıyor, okuyor ve bilgi sahibi oluyor. Gençlerimiz bir araya gelerek bir yandan derslerine çalışırken diğer taraftan farklı kitaplar okuyarak bilgi dağarcıklarını güçlendiriyorlar. Personellerimiz tarafından gelen ziyaretçilere ücretsiz çay ve kek ikramı yapılırken, fikir sohbetleri ve ders çalışma ortamıyla beraber istediğimiz hedefe ulaşmış oluyoruz. Malatya'nın en büyük ilçesi olmamız vesilesiyle Millet Kıraathanelerinin farklı bölgelerde de hizmete açılması noktasında vatandaşlarımızdan yoğun bir talep aldık. 2.Millet Kıraathanemizi cazibe merkezine dönüşmesi yolunda çok ciddi yatırımlar yaptığımız Gedik Tepesinde inşaatı devam eden Gedik Kültür Evimizin bir bölümünde hizmete açacağız. Halkımızdan gelen talep doğrultusunda buradaki kıraathanemiz yedi gün 24 saat boyunca hizmet verecektir. Burayı ziyaret edecek olan hemşerilerimiz rahat ve sakin bir ortamda kitaplarını okuyup, fikir sohbetlerini yapacak ve bilgi alışverişinde bulunacaklar. Çoban Müzesi, Konferans Salonu, Cezaevi Müzesi ve kültürel etkinliklerin yapılacağı nezih alanları içerisinde barındıracak olan Gedik Kültür Evimizin bu bölümündeki çalışmalarda artık sona yaklaştık, en kısa sürede 2.Millet Kıraathanemizi Yeşilyurt'a kazandırmış olacağız. 3.Millet Kıraathanemiz ise Hıroğlu Mahallemizde restorasyon çalışmaları devam eden Tarihi Yeşilyurt Konaklarında hizmete açacağız. 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın kitap okuması, bilgi edinmesi, yeni bilgi arayışında olması ve kendini geliştirmesi için Yeşilyurt'un farklı bölgelerinde çok rahat ulaşılabilecek, ücretsiz eğitimlerin verildiği merkezlerimizin sayısını artıracağız. Millet Kıraathaneleri, son dönemlerde büyük bir değişime uğrayan Yeşilyurt'ta ki gelişimi ön plana çıkarmıştır" diye konuştu. - MALATYA