Yeşilyurt'ta parklar virüs sonrasına hazırlanıyor

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyurt'un farklı bölgelerinde bulunan sosyal yaşam alanlarını, yeni tip korona virüs salgını sonrasındaki güzel günler için baştan aşağıya yeniliyor.



Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, parklarda yapılan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, Yeşilyurt'ta ki tüm parklarda dezenfektan çalışmalarının yanı sıra yenileme ve düzenleme çalışmalarının devam ettiğini ifade edip, "Pandemi salgını dolayısıyla yaşadığımız günleri el birliği ve sabırla atlatacağız. Dünyanın birçok ülkesine rağmen bu salgınla başarıyla mücadele eden bir ülkeyiz ve alınan tedbirlerde güzel sonuçlar vermeye başladı. Ancak böylesine hassas ve kritik süreçte rehavete girmeden, sosyal mesafe ve maske kurallarını aynı ciddiyetle yerine getirerek inşallah güzel günlere kavuşacağız. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta pandemi sonrasındaki güzel günler için ilçemizin her noktasında çok yoğun çalışarak, vatandaşlarımızın keyifli ve güzel vakitler geçirmeleri için parklarımızı, yeşil alanlarımızı, sokaklarımızı ve yollarımızı baştan aşağıya yeniliyoruz. Yollarımızı ve kaldırımlarımızı temizliyoruz, ağaçlarımızı buduyoruz, yeşil alanlarımızın bakımını yapıyoruz, yeni park alanları yapıyoruz, su kanallarımızı dezenfekte ediyoruz, çocuk oyun grupları ve spor aletlerin bakım-onarım ve yenileme çalışmalarını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.



Parklardaki oyun ve spor gruplarını, oturma ve piknik alanlarını ekolojik dezenfektan deterjan ve su bazlı temizlik maddesi ile temizleyerek daha hijyenik ortamlar hazırladıklarına işaret eden Başkan Çınar, "Parklarımızı vatandaşımızın sıkıntılı günler sonrasında nefes alacağı, stresini atabileceği, spor yapıp keyifli vakit geçirebileceği yerler haline getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bizim önceliğimiz her zaman vatandaşımızın sağlığı ve rahatlığıdır. Çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın sosyal donatı alanlarından en iyi şekilde faydalandığı, çocuklarımızın mutlu ve huzurlu şekilde yaşadığı bir Yeşilyurt oluşturmak için çalışmaya aralıksız devam ediyoruz. Yaşanan zorlu ve sıkıntılı sürecin geride kalmasıyla birlikte çocuklarımızla, gençlerimizle ve yetişkinlerimizle yine yollarda, sokaklarda ve parklarımızla bir araya gelip, daha güzel günlerde buluşacağız " diye konuştu. - MALATYA