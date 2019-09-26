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Yeşilyurt'ta tasarım ve beceri atölyesi açıldı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bir ilkokulda tasarım ve beceri atölyesi açıldı.

26.09.2019 12:20Yeşilyurt'ta tasarım ve beceri atölyesi açıldı
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bir ilkokulda tasarım ve beceri atölyesi açıldı.
Şehit Şemsettin Bey İlkokulu bünyesinde oluşturulan atölye, Yeşilyurt Kaymakamı Muhammed Sait Baytok tarafından hizmetine açıldı.
Baytok, görevli öğretmenler ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak'tan atölye hakkında bilgi aldı.
Tasarım ve beceri atölyesini açtıklarını belirten Baytok, ilerleyen zamanlarda diğer okullarda da bunu yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.
Tasarım ve beceri atölyesinin açılışına Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz ve diğer ilgililer katıldı.

Yeşilyurt, Tokat, Güncel

Kaynak: AA

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