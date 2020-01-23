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Yeşilyurt'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Yeşilyurt Belediyesi tarafından hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.

23.01.2020 09:28 | Son Güncelleme: 23.01.2020 09:44Yeşilyurt'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Belediyesi tarafından hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.
Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz'ın katılımıyla belediye ekipleri, çetin kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için belirlenen noktalara yem bıraktı.
Yılmaz, bölgede son günlerde yağan yoğun kar sebebiyle yaban hayatındaki hayvanları da düşündüklerini söyledi.
hayvanlarının kış şartlarından etkilenmemesi, aç kalıp köylere ve ilçe merkezlerine inerek vatandaşlara zarar vermemesi için çalıştıklarını dile getiren Yılmaz, "Doğayı seviyoruz. Hayvanları da koruyup kollamamız gerekir. Yeşilyurt Belediyesi olarak mücavir alanımızda bulunan ve kış şartlarının etkili olduğu alanlara zaman zaman yem bırakmaya devam edeceğiz." dedi.

Muhsin Yılmaz, Yeşilyurt, Yaban, Güncel

Kaynak: AA

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