Yeşilyurt'ta "yaya geçidi nöbeti" etkinliği

Tokat
'ın Yeşilyurt
ilçesinde, trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek amacıyla "yaya geçidi nöbeti" etkinliği gerçekleştirildi.
İlçe Jandarma
ve İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan trafik ekiplerince Yeşilyurt-Tokat ve Yeşilyurt- Sulusaray
kara yolunda uygulama yapıldı.
Yaya geçitlerinde durdurulan araç sürücülerine Kaymakam Muhammed Sait Baytok ile görevliler tarafından broşür verildi.
Baytok, kazalarının önüne geçilmesi, yayalara trafikte öncelik verilmesi adına ülke genelinde kampanya başlattığını söyledi.