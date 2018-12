Yeşilyurt Temizliği ile Dikkat Çekiyor

05 Aralık 2018 Çarşamba 17:20



Vatandaşların sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak için temizlik alanında ki çalışmalarını gece gündüz demeden sürdüren Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşler Müdürlüğü ekipleri, 'Temiz Çevre, Sağlıklı Toplum' esaslı anlayışıyla tüm mahallelerin temizliğini büyük bir titizlikle sürdürüyor.Cadde, sokak ve kaldırımların yanı sıra çevredeki boş arazilerin de temizliğini yapan Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşler Müdürlüğü ekipleri, halkın sağlığını tehlikeye sokabilecek her türlü durumun önlenmesine yönelik tedbirler alıyor. Yeşilyurt'un ana caddeler başta olmak üzere ara sokaklar günlük planlama doğrultusunda beş adet yedi metreküp süpürge araçlarıyla üç vardiya şeklinde temizleyen ekipler, özel yıkama araçlarıyla ilçenin tüm cadde ve sokaklarını sabunlu su ile düzenli olarak yıkayarak gece gündüz demeden temizlik hizmetlerini sürdürüyor. Sabahın erken saatlerin de göreve başlayarak her türlü evsel katı atık ve çöpün toplanması, aktarılması için yaz kış, yağmur çamur demeden gece gündüz çalışan Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sokakları baştan aşağıya temizlerken, çöp konteynırlarını yıkayarak kötü kokuların yayılmasını önlüyor. Sabah saatlerinde cadde ve sokakların süpürülmesi ile başlayan temizlik çalışmaları daha sonra son model iş makinalarıyla gece geç saatlerde yolların yıkanması ile devam ederken, halk sağlığını tehdit edici unsurlar ortadan kaldırılıyor.'Temiz Çevre, Sağlıklı Toplum' sloganıyla sürdürdükleri temizlik hizmetleriyle Yeşilyurt'un her noktasını düzenli, huzurlu ve güvenli hale gelmesi için çalıştıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar , " Temizlik hizmetlerinden asla ödün vermedik, vermeyeceğiz. Her şeyin başı sağlıktır" dedi.Temizlik hizmetlerindeki çıtayı sürekli yukarılarda tutmaları neticesinde bu alanda da örnek gösterilen bir ilçe hüviyetine ulaştıklarını sözlerine ekleyen Başkan Çınar, "4.5 yıllık hizmet dönemimiz içerisinde ilçemize kazandırdığımız tüm yatırımlar, hizmetler ve projelerin temelinde sağlıklı bir gelecek anlayışı hakimdir. Bizim önceliğimiz temiz, güzel ve sağlıklı yaşam olanaklarını kıymetli hemşehrilerimize ulaştırmaktır. Yaşadığımız bölge eğer temiz ve düzenli olmazsa yapılan hizmetlerin hiçbir kıymeti olmaz. Biz bu anlayışla halkımızın sağlığını ve huzurunu korumak, daha güzel şartlarda yaşam sürmelerini sağlamak adına temizlik hizmetlerimize öncelik tanıyoruz. Bir toplum ne kadar temiz olursa hayat standartları da o denli güzel ve kaliteli olur. Geleceğe sağlıklı, planlı ve mutlu bir Yeşilyurt bırakmak adına özellikle temizlik hizmetlerine büyük bir hassasiyet göstermekteyiz. İlçemizin bütün cadde, sokak, park ve ibadethanelerimizin temizliklerini düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. İlçemizdeki temizlik hizmetlerini aşk ve sevdayla yapan, mesai mefhumu gözetmeden 7/24 gerçekleştiren 351 personelimiz, 62 adet tam donanımlı araç ve gereçlerimizle ilçemizin bütün yerleşim alanlarına temizlik hizmetlerini ulaştırmaktadır. Bugüne kadar 371 adet yer altı konteynırı, 251 adet yerüstü konteynırı ile birlikte 6 bin 939 adet çöp konteynırlarını farklı bölgelere yerleştirdik. Konteynır yıkama ve dezenfekte aracı ile ilçe genelindeki tüm konteynırları belirli aralıklarla steril konuma getiriyoruz, bu sayede kötü kokuların yayılmasını önlerken, vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden unsurları da ortadan kaldırıyoruz. Çöp konteynırlarının dış yüzeylerinde meydana gelen görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak için çöp konteynırının yüzeylerine suni çimden oluşan kafes uygulamasını hizmete sunduk. İbadethanelerin temizliği, taziye çadırı hizmeti, hafriyat kaldırma gibi farklı alanlarda da faaliyetlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Halkımızın sağlığını etkileyecek konularda asla taviz vermeyiz" ifadelerini kullandı.Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bütün mahallelerde düzenli olarak çalışmalar yaptığını kaydeden Başkan Çınar, cadde ve sokakların temizliği konusunda şikayeti olan vatandaşların belediyenin 444 8 910 nolu Çağrı Merkezini arayıp, taleplerini bildirmelerini isteyerek, "Hemşehrilerimiz yaşadıkları bölgede gördükleri eksiklikleri Çağrı Merkezimizin yanı sıra 0532 100 8 910 nolu Whatsapp hattımız, sosyal medya hesaplarımız, resmi internet sitemizde faaliyete geçen 'Çek-Gönder' uygulaması aracılığıyla bizlere kolay ve hızlı bir şekilde ulaştırabilirler. Yeşilyurt Belediyesi kolay ulaşılabilen, hizmetlerini halkın ihtiyaçlarına göre belirleyip, ulaştıran örnek bir belediyedir" diye konuştu. - MALATYA