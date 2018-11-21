Yeşilyurt'un Altyapısına MASKİ İmzası

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, belde durumundan mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinin de altyapılarını sağlıklı hale getiriyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Alaşehir'in Yeşilyurt Mahallesi'ne 8 milyon TL yatırım bedeli ile 40 kilometre kanalizasyon hattı döşendi. Mahallede yağışlı havalarda su taşkını yaşanmaması için de Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen bir buçuk kilometrelik yağmursuyu hattı döşeme işi de tamamlandı. Yağmursuyu ızgaralarında da imalatlar yarılandı. Vatandaşların yolla ilgili bir sıkıntı yaşanmaması için düzenli olarak zemin düzeltme çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

İÇME SUYU HATTI MODERNİZE EDİLECEK

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yeşilyurt Mahallesi'nin altyapısını komple sağlıklı hale getirecek. Bu kapsamda, mahallede 30 kilometre içme suyu hattı döşeme çalışması da gerçekleştirilecek. Eski hattı modernize etmek için ihaleye de çıkıldı. Sözleşme imzalanıp, yer teslimi yapıldıktan sonra çalışmalara kısa bir süre içerisinde başlanacak. Yeşilyurt Mahallesi'nin içme suyu hattı da modernize edilerek altyapı işleri noktalanacak. Ardından da mahallede üstyapı çalışmaları yapılacak.

"CENGİZ BAŞKANIMIZIN DA ÇALIŞMALARI YAKINDAN TAKİP ETTİĞİNİ BİLİYORUZ"

Mahalle Muhtarı Hüseyin Bilgi, "Altyapı çalışmalarından memnunuz. Eski kanalizasyon hattımız ekonomik ömrünü tamamlamıştı. Hizmetler yapılıyor, hizmetler yapılırken de sabretmek gerekiyor. Cengiz Başkanımızın da çalışmaları yakından takip ettiğini biliyoruz. Hem Cengiz Başkanımıza hem de Ali Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.