Yeşilyurt'un Mahalleleri Değişim Hizmetleriyle Farklı Bir Kimliğe Büründü

"CADDE VE SOKAKLARIMIZIN GÖRÜNTÜSÜ ÇOK DEĞİŞTİ"

Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleriyle birlikte mahalleleri gezerek bir yandan çalışmaları yerinde denetleyen diğer taraftan esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, alt yapı çalışmaları tamamlanan mahallelerin sıcak asfalt dökümü, sathi kaplama, kilit parke taşı döşeme, kaldırım yenileme, çevre düzenleme ve ışıklandırma çalışmalarıyla modern bir görünüme kavuştuğunu söyledi.

"YAŞAM STANDARTINI MODERN HALE GETİRMEK İÇİN 4,5 YILDA DEVASA YATIRIMLAR YAPTIK"

Modern, yaşam düzeyi yüksek, ulaşım ağı güçlü, alt ve üst yapı hizmetleriyle bütün sorunlarından arınmış bir Yeşilyurt'u gelecek nesillere bırakmak için 4,5 yıl içerisinde ciddi adımlar attıklarını ifade eden Başkan Çınar, "Göreve geldiğimiz günden itibaren şeffaf, katılımcı, çözüm odaklı, tüm kesimlerin görüşlerini alarak Yeşilyurt'umuza hizmet ediyoruz.Amacımız; vizyonel projelerle donatılmış, yaşam standardı yüksek, her yönüyle modern Yeşilyurt'u gelecek nesillere bırakmaktır. Farklılık oluşturacak, dikkat çekici ve ilçemizin sosyal yaşam seviyesini yükseltecek projelerimizi halkımızla buluşturmanın gururunu yaşıyoruz.Yeşilyurt'un geleceğine kalıcı eserler bırakmak için çaba sarf ediyoruz. Malatya'nın batıya açılan penceresi konumundaki güzel ilçemiz, son dönemlerdeki yatırım ve projelerle artık kabuğuna sığmıyor, gelişiyor, büyüyor, geleceğe daha umutlu bakıyor." diye konuştu.

"VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TEKER TEKER YERİNE GETİRİYORUZ"

Yeşilyurt'un her noktasında yenileme hizmetlerinin devam ettiğini belirten Başkan Çınar, " 4,5 yıllık hizmet dönemimizde 376 bin 991 ton sıcak asfalt serimi, 477 bin 028 metre sathi kaplama, 841 bin 038 metre² kilit taşı döşeme, 73 bin 463 metre² doğal taş, 12 bin 062 m³ perde duvar, 56 bin 813 metre³ taş duvar, 32 bin 412 metre tel örgü çalışmasını hayata geçirirken, kent estetiğini bozan, çalışmalarımıza engel teşkil eden 206 adet metruk evin yıkımını gerçekleştirdik. 60 bin 660 metre imar yolunu açarak ulaşım ağımızı konforlu hale getirirken, saha çalışmaları sırasında 91 bin 535 ton hafriyat kaldırdık. İlçemizin modern kimliğine önemli katkılar sunacak yatırımlarımızla cadde ve sokaklarımız farklı bir kimliğe büründü. Eskimiş ve bozulmuş kaldırımlar ile bazı sokakların yollarını kilitli parke taşı döşeyerek yeniliyoruz, bununla birlikte Temizlik İşler ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz ilçemizi daha güzel bir görüntüye ulaştırmak için yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Hizmet belediyeciliği anlayışı ile çıkmış olduğumuz yolda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak adına Yeşilyurt'un her noktasında büyük bir özveriyle çalışan personellerimiz değişim hizmetlerinin altına imza atmaktadır." dedi.

"VATANDAŞLARIMIZIN REFAHI VE RAHATLIĞI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Alt yapı sorunu olmayan tüm mahallelerde ki çalışmaların planlı ve programlı bir şekilde devam ettiğini belirten Başkan Çınar, "İlçe genelinde gerçekleşen hizmetler sayesinde mahallelerimiz çağdaş ve modern görünüme kavuşuyor. Mahallelerimizde söz verilen hizmetler belli bir program dâhilinde hızla yerine getiriyoruz. Hayata geçirdiğimiz yatırımlarımızla yolları yenilenen, modern parklara kavuşan ve temizlik çalışmalarıyla pırıl pırıl bir görünümüne bürünen mahallelerimiz, belediye hizmetlerimizin en güzel vitrini haline geliyor. Hiç bir mahallemiz hizmetten geri kalmayacak, ekiplerimiz ilçemizin dört bir tarafında çalışıyor. Cadde ve sokaklarımızın kemikleşen sorunlarını planlı ve programlı çalışmalarımızla kalıcı çözümlerle gideriyoruz. Zaman bizim için çok önemli ve değerli bir kavramdır. Biz bu zamanı verimli şekilde değerlendirmek adına sabahın erken saatlerinde mesaimize başlayarak teknik ekibimizle birlikte her gün bir mahallemizi sokak sokak geziyoruz. Biz ne yapıyorsak vatandaşlarımızın refahı ve rahatlığı için yapıyoruz, bu doğrultuda çalışıyoruz. Hemşerilerimize verdiğimiz sözleri birer birer yerine getirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi görünce görüşlerini paylaşan, istişarelerde bulunan vatandaşlarımıza ve esnafımıza da ayrıca teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.