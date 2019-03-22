22 Mart 2019, 15:59
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Yeşilyurtlu Öğrencilere Yüzme Eğitimi Veriliyor

Yeşilyurtlu Öğrencilere Yüzme Eğitimi Veriliyor

Tokat Valiliğince uygulanan "Spor Tokat" projesi kapsamında Yeşilyurt'ta da öğrencilere yüzme öğretiliyor.

Tokat Valiliğince uygulanan "Spor Tokat" projesi kapsamında Yeşilyurt'ta da öğrencilere yüzme öğretiliyor.

Proje kapsamında merkez ve köy okullarının üçüncü sınıflarında öğrenim gören öğrenciler, belirli günlerde öğretmenleri gözetiminde Tokat Gençlik Merkezi Ali Şevki Erek Kapalı Yüzme Havuzuna götürülerek yüzme kursuna katılıyor.

Ulaşım giderleri ile yüzme etkinliğinde gerekli olan havlu, şort, bone gibi malzemeleri Kaymakamlık tarafından karşılanan öğrenciler, uygulamadan memnuniyet duyuyor.

Spor Tokat Projesi kapsamındaki etkinlikler, dört hafta boyunca devam edilecek. Merkez, Yeşilyurt, Tokat, Güncel
Kaynak: AA