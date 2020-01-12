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Yeşim Erbil'den Mehmet Ali Erbil açıklması

Mehmet Ali Erbil'in hastalığı ile ilgili son bilgileri doktor kardeşi Yeşim Erbil verdi. Ünlü şovmenin sağlık durumunun kötüye gitmesinin ardından son olarak yeniden yoğun bakıma alınmıştı. Peki, Mehmet Ali Erbil'in son durumu nasıl?

12.01.2020 11:41 | Son Güncelleme: 12.01.2020 11:41Yeşim Erbil'den Mehmet Ali Erbil açıklması

'in doktor olan kardeşi Yeşim Erbil'in açıklamaları şöyle; Abimin durumunu merak ediyorsunuz haklı olarak. Aslında bilgileri saklamıyoruz sadece iki ileri bir geri giden bir süreç olduğu için anlık duyuru yapmadık. 16 aydır ağır bir hastane süreci. Taburcu olsa da ayaktan takibi hep devam etti. 20 yıldır mevcut kaçış sendromu ve düşme ile başlayan olaylar vücudunu çok yıprattı. Birgün bile 'ne olacak böyle' demedi. Şu an yoğun bakımda.

Son olay ağır bir kaçış sendromu ile ilgili. Yıpranan organlar daha fazla etkileniyor bu nedenle de hassas bir tedavi gerektiği için yoğun bakımda. Kronik hastalıklarla baş etmek çok zordur. Ne zaman ne gelişeceğini bilemezsiniz. 2+2=4 değildir. Tedavisi sürecek, bekleyeceğiz her zaman yaptığımız gibi dua edeceğiz. Benim başından beri söylediğim şey şudur. Tüm hastalar için Allah en hayırlısını versin. Biz doktor olarak bilimin ışığında ne gerekiyorsa yaparız. Yaşam böyle bir şey hep mutlu hep sağlıklı hep moralli hep enerjik hep refahtan ibaret değil. İyi pazarlar.& ;


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Kaynak: Snob Magazin

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