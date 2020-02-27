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Yeşim Meltem Şişli'nin hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Başörtülü İSMEK bölge sorumlularına hakaret ettiği iddiasıyla 9 yıla kadar hapsi istenen, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, 17 Haziran'da hakim karşısına çıkacak.

27.02.2020 12:18 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:18Yeşim Meltem Şişli'nin hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Başörtülü İSMEK bölge sorumlularına hakaret ettiği iddiasıyla 9 yıla kadar hapsi istenen, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, 17 Haziran'da hakim karşısına çıkacak.

Başörtülü 19 İSMEK bölge sorumlusuna hakaret ettiği iddiasıyla hakkında iddianame hazırlanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin hakim karşısına çıkacağı tarihi belli oldu.

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianamenin kabul kararının ardından ilk duruşmanın 17 Haziran'da görülmesine karar verdi. Mahkeme sanık Şişli'ye ve mağdurlara tebligat göndererek duruşmada hazır bulunmalarını istedi.

9 yıla kadar hapsi istenmişti

Başörtülü 19 İSMEK bölge sorumlusuna hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlanmıştı. İddianamede Şişli'nin 19 mağdura karşı 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. - İSTANBUL

Yeşim Meltem Şişli, Şişli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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