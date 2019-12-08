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Yeşim Pekmez'den Gölbaşı ilçesine ziyaret

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kadınların sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak amacıyla açılan meslek edindirme kurslarını gezdi.

08.12.2019 17:39 | Son Güncelleme: 08.12.2019 17:44Yeşim Pekmez'den Gölbaşı ilçesine ziyaret
Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kadınların sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak amacıyla açılan meslek edindirme kurslarını gezdi.

Gerçekleşen ziyarette Yeşim Pekmez'e Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, ilçe Komutanının eşi Ülkü Ağcakoyunlu, Adıyaman Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Güllü, Müdür Yardımcısı Canan Aytekin, Gölbaşı Halk Eğitim Müdürü Yusuf Uçar ve yardımcıları eşlik etti.

Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kadınlara yönelik açılan giyim, el sanatları dikiş nakış kurslarını ziyaret eden Pekmez, kursiyerlerle ve kurs öğretmenleriyle sohbet ederek, faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgi alıp, daha sonra Aile Destek Merkezi bünyesinde açılan giyim kursunu gezdi. Yeşim Pekmez ayrıca, Gölbaşı Engelliler Evi bünyesinde açılan seramik ve ahşap boyama kursunu ziyaret ederek, engellilerin yapmış olduğu ürünleri inceledi.

Halk Eğitim Merkezleri bünyesinde açılan kursların kadınlara büyük kazanımlar getirdiğini dile getiren Pekmez, "Halk eğitim merkezlerimiz bünyesinde kadınlarımızın kendini geliştirmeleri ve meslek sahibi olabilmelerini sağlamak için çeşitli alanlarda kurslar açılmaktadır. Bu kurslar sayesinde kadınlarımız, kendi işini kurmalarını kolaylaştırılmasının yanı sıra aile bütçelerine de ciddi katkıda bulunuyorlar. Devletimiz tüm imkanları ile kadın, çocuk, genç, yaşlı, engelli, dezavantajlı grup ayrımı yapmadan bütün insanlarımızın her zaman yanındadır. Bu kurslara zaman ayırarak, katılan tüm kursiyerlerimizi ve onlara bu imkanları sunan öğretmen ve yöneticilerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Jandarma, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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