Haberler » Güncel » Yeşim Pekmez'den Kahta'ya ziyaret

Yeşim Pekmez'den Kahta'ya ziyaret

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, Kahta Halk Eğitim Merkezi ve Kadın Gelişim Merkezini ziyaret etti.

07.11.2019 15:51 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:56 Yeşim Pekmez'den Kahta'ya ziyaret
Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, Kahta Halk Eğitim Merkezi ve Kadın Gelişim Merkezini ziyaret etti.

Kahta Halk Eğitim Merkezi, açtığı kurslarla Kahtalı bayanlara hem kendilerini geliştirmelerine imkan sağlıyor, hem de aile bütçelerine katkı sağlamak için kapı aralıyor.

Yeşim Pekmez, Kahta Halk Eğitim Merkezinde kuaförlük, rölyef, el sanatları, İngilizce kursu, müzik ve DYK kurslarını ziyaret ederek, burada kursiyerlerle sohbet edip, yürütülen faaliyet çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kahta Halk Eğitim Merkezi ziyaretinin ardından Yeşim Pekmez, GAP Eylem Planı kapsamında GAP Bölge Kalkınma İdaresinin GAP Kırsal Kalkınma Projeleri Destekleme Programı çerçevesinde finanse edilerek faaliyetini sürdüren Kahta Kadın ve Gelişim Merkezini ziyaret ederek, burada bayanlara yönelik açılan okuma yazma kursları, el sanatları, dikiş nakış, kuaförlük ve bilim teknoloji kursunu ziyaret etti.

Burada bayanlarla bir süre sohbet eden Yeşim Pekmez, bayan kursiyerlerin emeği göz nuru eserlerini yakından inceledi.

Kahta Halk Eğitimi Merkezi ve Kadın Gelişim Merkezi bünyesinde açılan tüm kursları önemsediklerini belirten Yeşim Pekmez, "Her iki merkezimizin bünyesinde açılan kurslarla kadınlarımız hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor" diye konuştu.

Yeşim Pekmez, Kahta temasları kapsamında son olarak Gençlik Merkezini ziyaret ederek, gençlerle ve öğrencilerle bir araya gelip sportif ve sosyal çalışmalarını yerinde gördü. - ADIYAMAN

Adıyaman, Kahta, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:54   AVCILAR'DA SERVİS ARACININ EZDİĞİ KÜÇÜK KIZIN FOTOĞRAFI
20:54   Emniyetin projesinde 6 bin öğrenci "hayata renk verdi"
20:54   Niğde Barosundan TBB'de olağanüstü genel kurul girişimlerine tepki
20:54   Selçuk Yöntem, "Benim adım Feuerbach"le İKÜ'de sahne aldı
20:53   Kağıthane'de yol tartışması kanlı bitti
20:42   Son dakika: Diyarbakır'da kırmızı listede yer alan 2 terörist öldürüldü
20:23   Son dakika: Pentagon: Suriye'deki petrol geliri ABD'ye değil YPG'ye gidiyor
20:20   Taksici'den turiste şantaj: 150 lira vermezsen telefonunu havalimanına geri götürürüm
19:38   Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi
19:30   Fatih'te 4 kardeşin ölümü sonrası elektriklerin kesilmesiyle ilgili soruşturma açıldı
16:08   Son dakika: Ahmet Davutoğlu: Sayın Babacan'la beraber olmak isterdik ama mümkün olmadı
16:46   Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan otizmli çocukların yuhalanmasına sert tepki: Eğitim sistemimizle örtüşmüyor
14:17   Son dakika: AK Partili Çelik'ten otizmli çocukların yuhalandığı iddiaları hakkında açıklama
19:38   Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi
7.11.2019 20:55:40