21.06.2019 11:08
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Yeşim Pekmez halk eğitim çalışanlarıyla bir araya geldi

Yeşim Pekmez halk eğitim çalışanlarıyla bir araya geldi

Valilik konutunu toplumun her kesiminden vatandaşlara açan Vali Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, kapısını bu defa Adıyaman Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü çalışanlarına açtı.

Valilik konutunu toplumun her kesiminden vatandaşlara açan Vali Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, kapısını bu defa Adıyaman Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü çalışanlarına açtı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Özbilgiç ile birlikte müdür yardımcıları ve halk eğitim merkezi müdürlüğü bünyesinde görevli hocalardan oluşan bir grubu Vali Konağında kabul ederek kahvaltıda bir araya gelen Yeşim Pekmez, konuklarına yakın ilgi göstererek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyarette Vali Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, bireyin kişisel, kültürel ve sosyal gelişimini sağlayan Halk Eğitim Merkezince yürütülen faaliyet ve çalışmalar hakkında Müdür Özbilgiç ve görevli bayan hocalarla karşılıklı fikir teatisinde bulundu.

Halk eğitim çalışanları ise, kendilerini konutunda ağırlayarak yakın ilgi gösteren Yeşim Pekmez'e teşekkür etti. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
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