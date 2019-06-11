Yeşim Salkım 4 yıl boyunca rahim kanseriyle mücadele ettiğini itiraf etti

Yaz konserlerine Çeşme'de devam eden Yeşim Salkım, sahnede hayranlarını şoke eden bir itirafta bulundu. Şarkıcı Yeşim Salkım, 4 yıl boyunca kanserle mücadele ettiğini ve hastalığı yenmeyi başardığını söyledi.

"4 YIL BOYUNCA RAHİM KANSERİYLE MÜCADELE ETTİM"

Çeşme'deki sahneye çıkan Yeşim Salkım şöyle konuştu: "4 yıl amansız bir hastalıkla boğuştum, şükürler olsun ki yendim. Hastalığımın ismi rahim kanseriydi.

"AİLEM BİLSİN İSTEMEDİM"

"Bu konu hakkında hiç konuşmadım, çünkü ailemin bilmesini istemedim." diyen Yeşim Salkım, bu durumu sadece büyük kızının bildiğini belirtti.

"HAYATI İYİ YAŞAYIN"

Salkım, son olarak "Hayatı iyi yaşamaya bakın, kafaya bir şey takmayın" diyerek hayranlarına nasihatte bulundu.