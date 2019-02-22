Yeşim Salkım, 6 Yıl Sonra Barışan Demet Akalın ve Alişan'a Sitem Etti: Beşi Bir Yerdeye Onur ve Gurur Gitti

Demet Akalın ve Alişan'ın 6 yıllık küslükleri, 2. Sayfa programında sona erdi. Birbirlerinin seslerini duyan Alişan ve Demet Akalın, gözyaşları içinde barıştı.

Bu barışmanın ardından Ece Erken, mahkemelik olduğu Demet Akalın'la barışan Alişan ve eşi Buse Varol'u takipten çıkararak ağır sözler söyledi. Yaşanan bu barışmaya sessiz kalmayan bir isim de Yeşim Salkım oldu.

"BEŞ, BİR YERDEYE GİTTİ ONUR, GURUR"

Yeşim Salkım, Ece Erken'in Alişan'ı takipten çıkarmasına Instagram hesabından tepki gösterdi. Salkım, "Ayıpta bunlar nasıl insanlar Beşi Bir Yerde'ye gitti onur, gurur yazık. Demet Akalın'da zerre samimiyet yok Ece Erken'i sırf yalnızlaştırmak ve saf dışı bırakmak için bu sözde barış. Bunu anlayacak akıl zeka yoksa Alişan'da yazıklar diyorum o zaman" dedi.

"BU BARIŞIN OLACAĞI BELLİYDİ"

Ece Erken, mahkemelik olduğu Demet Akalın'la barışan yakın dostu Alişan'ı sosyal medya hesabında takipten çıkartarak, "Kimin kimin hakkında ne konuştuğunu bilince ortada şeref, namus varsa özür yoksa kimse 'ne mutlu barışmışlar' sözünü benden beklemesin. Ben mahkemelik olduğum için değil her şeyi bildiğim için kırgınım zaten bu barışın olacağı haftalar önce yayında söylemiştim. Beşi Bir Yerde'ye kadar! İnsan olmak kuruş ile değil, duruş ile ölçülür." dedi.