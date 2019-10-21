Yeşim Salkım CD'den şarkı okuyan şarkıcılara sitem etti: Kanırta kanırta sileceğiz

Şarkıcı Yeşim Salkım, Anadolu yakasında bulunan bir AVM'de sevenleriyle bir araya geldi ve mini bir konser verdi. Hayranlarıyla şarkı söyleyen Yeşim Salkım, "Playback mi yapıyorsunuz?" diyen bir kişiye cevap verirken bazı meslektaşların gönderme yaptı.

GENÇ POPÇULARA GÖNDERME YAPTI

Yeşim Salkım, konserini ön sıralardan izleyen bir kişinin "Playback mi yapıyorsunuz?" sözleri üzerine "CD'den çalmıyoruz, 'den çalsak burada bir vantilatör, 2 tane de dansçı olur!" dedi. Salkım bu sözleriyle yeni nesil şarkıcılara gönderme yaptı.

"KANIRTA KANIRTA HEPSİNİ PİYASADAN SİLECEĞİZ"

Cesur açıklamalarıyla adından her daim söz ettiren Yeşim Salkım sözlerine "Ben CD'den okumaya karşı olduğum için böyle kanırta kanırta hepsini piyasadan sileceğiz. Biz canlı söyleyenler, 30 yıldır canlı söylüyoruz" diyerek devam etti.

ENGELLİ HAYRANINI SAHNEYE ALDI

Yeşim Salkım öte yandan kendisini dinlemeye gelen engelli bir genç kızı da sahneye aldı. Genç kız, şarkıya eşlik edince duygulanan Yeşim Salkım şarkının sonunda genç kıza sarıldı.