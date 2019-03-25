Yeşim Salkım'dan Aşk İtirafı: Keşke Ferda Anıl Yankı ile Evlenseydim

Pop müziğin sevilen isimleri Yeşim Salkım, Eda & Metin Özülkü, Ferda Anıl Yarkın'dan oluşan "Çılgınlar Kulübü" geçtiğimiz akşam Hakan Eren'in organizasyonuyla sahne aldı.

Konservatuar zamanlarında Ferda Anıl Yarkın'la flört ettiklerini açıklayan Salkım, "Keşke bu adamla evlenseydim." dedi

"KEŞKE BU ADAMLA EVLENSEYDİM"

Mekanı tıklım tıklım dolduran Çılgınlar Kulübü, yaklaşık 3,5 saat sahnede kaldı. Geceye Yeşim Salkım'ın aşk itirafı damga vurdu. Konservatuar zamanlarında Ferda Anıl Yarkın'la flört ettiklerini açıklayan Salkım, "Keşke bu adamla evlenseydim. Eda&Metin Özülkü çifti gibi biz de 31 seneyi deviren bir evlilik yaşayabilirdik. Sonradan dost olduk" dedi.