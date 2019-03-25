25 Mart 2019, 15:33
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Yeşim Salkım'dan Aşk İtirafı: Keşke Ferda Anıl Yankı ile Evlenseydim

Ferda Anıl Yankı ve Eda-Metin Özülkü ile sahneye çıkan Yeşim Salkım, aşk itirafıyla şaşırttı. Yankı ile bir dönem aşk yaşayan Salkım, "Keşke bu adamla evlenseydim" dedi.

Pop müziğin sevilen isimleri Yeşim Salkım, Eda & Metin Özülkü, Ferda Anıl Yarkın'dan oluşan "Çılgınlar Kulübü" geçtiğimiz akşam Hakan Eren'in organizasyonuyla sahne aldı.

Konservatuar zamanlarında Ferda Anıl Yarkın'la flört ettiklerini açıklayan Salkım, "Keşke bu adamla evlenseydim." dedi

"KEŞKE BU ADAMLA EVLENSEYDİM"

Mekanı tıklım tıklım dolduran Çılgınlar Kulübü, yaklaşık 3,5 saat sahnede kaldı. Geceye Yeşim Salkım'ın aşk itirafı damga vurdu. Konservatuar zamanlarında Ferda Anıl Yarkın'la flört ettiklerini açıklayan Salkım, "Keşke bu adamla evlenseydim. Eda&Metin Özülkü çifti gibi biz de 31 seneyi deviren bir evlilik yaşayabilirdik. Sonradan dost olduk" dedi.

Magazin



YORUMLAR (9)
..: Yorumlar haklı neden ekonomi haberine yorum yok hep magazine var.azda eyt ye yorum açında okuyalım milleti
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AHMET: Ferda Anıl Yarkın
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HAYRİ: bu kadın da kiminle birlikte olduysa bi hayır göremedi.
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GÖKHAN: yankı değil dostum YARKIN . .
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ZİRZOP : Neden hiçbir ekonomi ve siyaset haberi ne yorum yapamıyoruz? Ülke mizin geldiği nokta bu mu yani hakaret eden olur tamam engellersin görüşümüzü bildirmek hakkımız değil mi ?
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