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Yeşim Salkım kitap yazıyor

Türk pop müziğinin başarılı yorumcularından Yeşim Salkım, Ekşi Sözlük yazarlarının sorularını cevapladı.

07.04.2020 08:35 | Son Güncelleme: 07.04.2020 08:35
Yeşim Salkım kitap yazıyor

Sanatçının sözlük yazarlarının sorularına samimi cevaplar verdiği video, geçtiğimiz gün yayınlandı.

Röportajdan bazı başlıklar:

24 saatte her şey değişir

Soru: Sezen Aksu'nun Özlem Tekin'in önünü kesip, Şebnem Ferah'ı öne çıkardığı iddiaları doğru mu? Siz benzerini yaşadınız mı?

Yeşim Salkım: Evet, doğru. Benzerini ben de yaşadım. Özlem Tekin'i, sesini, şarkılarını çok severim. Şunu söyleyebilirim; 24 saat içinde birinizi batırırlar, diğerinizi çıkarırlar.

Trinity imajı

Soru: Trinity imajınızın sebebi nedir?

Yeşim Salkım: Ben bu imajı yapalı 30 sene oldu, Trinity, yoktu daha o zamanlar. Ben 90'lı yıllarda da böyleydim; kısacık kahkül kesmiş, elime sigara alıp klip çekmiş bir kadınım. 2020 yılında yapamıyoruz bunları

Kitap yazıyor

Soru: 90'lar ve 2000'lerde art arda çıkardığınız albümlerin ardından büyük bir başarı yakaladınız. Sonra kariyerinizde yaşadığınız duraklama sizi nasıl etkiledi?

Yeşim Salkım: Ben çok tehdit almış bir kadınım; şarkılarımı yayınlamadılar, kliplerimi yayınlamadılar… Bunların hepsini Haziran ayının sonunda çıkacak olan kitabım için yazıyorum. Patti Smith'in "Çoluk Çocuk" isimli kitabı tadında bir kitap oluyor. Hayatımı yazmıyorum; ama doğru zannettiğiniz yanlışları da düzelteceğim bir kitap olacak.

Kahraman olurum

Soru: Hayatınızı, yaşadıklarınızı belgeselleştirmeyi düşünür müsünüz?

Yeşim Salkım: Benim iki tane kız çocuğum var: Biri 29 yaşında genç bir kadın, diğeri 9 yaşında… Onların ne hissedeceğini bir düşünün? Ben onlara güzel bir kitap bırakırsam, öldükten sonra kahraman olurum. Bu ülkede herkes öldükten sonra kahraman oluyor.

Bağımsız yapımlarda oynamak istiyorum

Soru: Gündeminizde oyunculukla ilgili yeni projeler var mı? "Eğreti Gelin Ladik" filmi gibi bağımsız yapımlara daha fazla destek görebilecek miyiz sizi?

Yeşim Salkım: Çok istiyorum, hatta bağımsız filmlerde oynamayı daha çok istiyorum. Böyle bir şey yapmak isteyenler genç arkadaşlar varsa, seve seve oynarım.

Yeni bir film çektik, Türk – Alman yapımı. Berrak Tüzünataç ve Aslı Tandoğan'la oynadık. Ülkemizde her şey yoluna girdiğinde vizyona girecek.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Şebnem Ferah, Yeşim Salkım, Güncel
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