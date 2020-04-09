Yeşim Salkım: "Whitney Houston en çok anne olmayı sevdi"

Salkım, koronavirüs salgını nedeniyle evde kaldığımız bu günlerde arşivini düzenlerken bulduğu fotoğrafla ilgili; "Yıl 2000.. Eşiyle birlikte özel bir gece için İstanbul'a gelmişlerdi. O gece uzun sohbet ettik. Şarkıcılıktan çok anneliği konuştuk. Whitney Houston,benim en hayran olduğum kadın" dedi.

Kaynak: Bültenler