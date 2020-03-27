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Yeşim Tekstil koronavirüs tedbirleri kapsamında üretime ara verdiğini duyurdu

Bursa merkezli Yeşim Tekstil Üst Yöneticisi Şenol Şankaya, şirket olarak 30 Mart'tan 12 Nisan'a kadar üretimi ve tüm faaliyetlerini durdurduklarını açıkladı.

27.03.2020 13:02 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:02
Yeşim Tekstil koronavirüs tedbirleri kapsamında üretime ara verdiğini duyurdu
Bursa merkezli Yeşim Tekstil Üst Yöneticisi Şenol Şankaya, şirket olarak 30 Mart'tan 12 Nisan'a kadar üretimi ve tüm faaliyetlerini durdurduklarını açıkladı.
Firmadan yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Şankaya, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm dünyanın zor günlerden geçtiğini ifade etti.
Firma genelinde sağlık önlemlerini en üst seviyeye çıkardıklarını ve birçok koruyucu önlem aldıklarını belirten Şankaya, devlet kurumlarının yaptığı açıklama ve aldıkları kararlar doğrultusunda aksiyon planlarını sürekli güncellediklerinin altını çizdi.
Şankaya, firmalarında görev yapan tüm çalışanlar ve stratejik iş ortaklarının sağlığı adına gerekli önlemleri almak üzere sürecin başladığı ilk günden itibaren mevcut gelişmeleri değerlendirerek çalışmalarına yön verdiklerinin aktararak, şunları kaydetti:
"Yeşim Tekstil olarak bu zor günleri sağlık önlemlerinin yanı sıra reel sektörün vazgeçilmez parçaları olan iş akış süreçleri, tedarik zinciri ve üretim talepleri noktasında alacağımız rasyonel tedbirlerle ve ortak farkındalık ile aşabileceğimize inanıyorum. Bu salgınla mücadelede öncelikle çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığını korumak ve devletimizin bu salgının yayılmasıyla ilgili hayata geçirdiği uygulamaları desteklemek adına fabrikamızda 30 Mart-12 Nisan 2020 tarihleri arasında üretimimizi ve tüm faaliyetlerimizi geçici bir süre ile durdurma kararı aldık. Bu dönemde tüm çalışanlarımıza tavsiyemiz, Sağlık Bakanlığı ve ilgili makamlar tarafından belirtilen tüm tedbirlere uygun davranmaları, acil bir durum olmadıkça evde kalmaları, çevrelerinde hastalık şüphesi olan kişilerle de temas etmemeleri. Ayrıca kapalı ve kalabalık ortamlarda bulunmamaları da son derece önemli. Çalışanlarımızın güvenliği ve sağlığı için bizim aldığımız önlemlerin yanı sıra onların bireysel sorumluluklarına sahip çıkmaları da çok önemli. Bugünleri hep birlikte sağduyu içerisinde atlatıp, sağlıklı günlerde üretimimize devam etmeyi diliyoruz."
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Kaynak: AA

Etiketler: Yeşim Tekstil, Bursa, Ekonomi

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